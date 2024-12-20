«أبيض الشاطئية» مع إيران وأفغانستان وإندونيسيا في «الآسيوية»

أسفرت قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند 2025، عن تنافس منتخبنا الوطني الفائز باللقب القاري مرتين، ضمن المجموعة الثالثة مع منتخب إيران حامل اللقب، والباحث عن اللقب الرابع في تاريخ البطولة، إلى جانب منتخبي أفغانستان وإندونيسيا.

كما أسفرت القرعة التي جرت خلال الحفل الذي أقيم أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية ومثيرة، بعدما جاء منتخب تايلاند المضيف، والباحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الكويت ولبنان والهند.

بينما يلعب منتخب اليابان الفائز بلقب البطولة 3 مرات، ضمن المجموعة الثانية في مواجهة منتخبات الصين والسعودية والعراق، ويلعب المنتخب العماني الذي توج بلقب البطولة في نسخة عام 2015، بالمجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلاً من البحرين وماليزيا وفيتنام.

وتستضيف تايلاند النسخة 11 من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، وتضم 16 منتخباً على شاطئ جومتين في مدينة باتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس 2025، يذكر أنه تم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مستويات بناءً على نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2023، مع تصنيف تايلاند أولاً باعتبارها الاتحاد المضيف، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2025 المقررة في سيشل.