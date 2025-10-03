الخطيب يحتفظ برئاسة الأهلي المصري بالتزكية



حسم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بقاءه في المنصب نفسه بالتزكية قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقررة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، بعد إغلاق باب تلقي الطلبات، مساء الجمعة، على عدم وجود منافسين للخطيب على مقعد الرئيس.



وامتد الفوز بالتزكية لعدم وجود منافسين ليشمل، فوز ياسين منصور بمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق، وإبراهيم العامري ورويدا هشام بمقعدي العضوية تحت السن.

بينما ستشهد الانتخابات صراعاً قوياً على مقاعد العضوية فوق السن، بتقدم 12 مرشحاً لخوض الانتخابات.