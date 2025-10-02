صدامات قوية في الجولة السابعة من الدوري الجزائري



تتصدر مواجهة شبيبة الساورة وضيفه أولمبيك أقبو، مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، التي يُنتظر أن تشهد صدامات قوية أخرى منها تلك التي تجمع مستقبل بلدية الرويسات المتصدر وشباب بلوزداد المترنح.



ويأمل مستقبل بلدية الرويسات، الصاعد حديثاً، في مواصلة حصد النتائج الإيجابية، ومن دون شك فإن الفوز على ضيفه شباب بلوزداد، الجمعة، سيعطيه دفعة قوية نحو تحقيق أول أهدافه وهو ضمان البقاء بأريحية، قبل التفكير في المنافسة على المراتب المتقدمة.



ويدرك عبدالقار عمراني، المدير الفني لمستقبل الرويسات، أن تخطي عقبة فريق قوي بحجم شباب بلوزداد رغم بدايته المتعثرة، يتطلب جاهزية تامة نفسياً وفنياً وخططياً، فضلاً عن المؤازرة الكبيرة من قبل المشجعين في مختلف أطوار المواجهة.



في المقابل ما زال شباب بلوزداد يبحث عن مباراة مرجعية تكون منطلقه نحو استعادة توهجه وطمأنة مشجعيه الذين بدأ الشك يراودهم حول قدرة المدير الفني سعد راموفيتش في قيادة الفريق نحو القمة.



ويعلم رامفويتش، في قرارة نفسه، أن الخسارة أمام مستقبل الرويسات ستعجل برحيله رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028.



وبخلاف راموفيتش، فإن الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لشبيبة القبائل نجح أخيراً في تبديد الشكوك التي كانت تحيط بالفريق في بداية الموسم بعد الانتصارات المتتالية المحققة، ما أعاد الثقة للاعبين والجماهير.



هذه الثقة هي التي ستكون سلاح الفريق في مواجهة نادي أثليتيك بارادو، المتذيل، غداً الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة.



وستكون المواجهة المقررة، السبت، بين شبيبة الساورة وضيفه أولمبيك أقبو، المتخلفين بفارق الأهداف عن مستقبل الرويسات، مفتوحة على كل الاحتمالات، مع أفضلية نسبية للفريق الأول الذي لا يريد تضييع المزيد من النقاط على أرضه حتى لو كان المنافس يجيد اللعب خارج القواعد.



وفي بقية المباريات، يستعد مولودية الجزائر، حامل اللقب، لملاقاة جماهيره هذا الموسم عندما يستضيف ترجي مستغانم، وكله عزم على تحقيق فوز جديد يؤكد به استعداده التام للمضي قدما نحو التتويج الثالث توالياً.



ويتوقع أن يُظهر ترجي مستغانم مقاومة شرسة معتمداً في ذلك على خبرة الحارس وهاب رايس مبولحي، والمدافعين جمال بن العمري، ومهدي زفان.



ويلتقي اتحاد خنشلة الذي أظهر مستوى لافتاً في الأسابيع الأخيرة ضيفه مولودية وهران المنتشي بفوز مقنع على نادي بارادو في الجولة الماضية.



بينما يتسم اللقاء المرتقب بين اتحاد الجزائر ومضيفه النادي الرياضي القسنطيني بالإثارة والندية مثلما كان الأمر دائماً في المواسم السابقة.



ويتطلع وفاق سطيف إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يقابل ضيفه جمعية أولمبي الشلف المتقلب المزاج، بينما يبحث مولودية البيض عن أول انتصار له في الموسم عندما يستضيف نجم بن عكنون.