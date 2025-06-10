صور نجوم العين ويوفنتوس تملأ شوارع واشنطن قبل المونديال

تصدّرت صور نجوم ناديي العين ويوفنتوس الإيطالي شاشات العرض ولوحات الإعلانات في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن حملة ترويجية ضخمة تعكس الزخم الإعلامي المحيط بالمواجهة المنتظرة بين الفريقين على استاد أودي فيلد 18 يونيو الجاري، ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقاً ويخوض العين المنافسة بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا.

من جهته، يواصل فريق العين استعداداته في معسكره التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد وسط تطبيق شامل لنهج تدريبي حديث يجمع بين الجوانب البدنية، الفنية، الذهنية، والنفسية. ويتميّز المعسكر الحالي بكونه الأكثر تنوعاً وتطوراً في تاريخ النادي.

على جانب آخر، انضم الظهير الأرجنتيني فاكوندو زابالا، والجناح المغربي نسيم شاذلي إلى معسكر العين بواشنطن استعداداً لخوض غمار البطولة، وكان العين تعاقد مع اللاعبين فاكوندو وشاذلي لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وبذلك يصل عدد الذين تعاقدوا مع النادي إلى 8 لاعبين وهم: المغاربة حسين رحيمي، ويحيى بن خلق، ونسيم شاذلي والمصري رامي ربيعة، والنمساوي أديس ياسيتش، والسلوفيني مارسيل راتنيك، بالإضافة للحارس البرتغالي روي باتريشيو، وجوناتاس العائد بعد انتهاء إعارته لنادي الوصل.