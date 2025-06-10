كأس العالم للأندية.. حلم الذهبية يراود الفرق العربية

بينما تتجه أنظار العالم إلى أمريكا هذا الصيف، تترقب الجماهير العربية حلماً مؤجلاً منذ أكثر من عقدين، إذ لم تغب الأندية العربية عن المشهد في النسخ السابقة من كأس العالم للأندية، وشاركت في أغلبها بأداء مشرّف، لكنها عجزت حتى اليوم عن اعتلاء منصة التتويج بالذهب، الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات، اكتفى بأربع ميداليات برونزية، كان آخرها عام 2023، بينما بلغ العين النهائي في إنجاز استثنائي عام 2018، وخسر أمام ريال مدريد، وكرر الهلال السعودي المحاولة في 2022، لكنه سقط أمام الفريق الإسباني ذاته في مواجهة مثيرة.

ومع انطلاق النسخة الجديدة التي تحتضنها أمريكا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، تعود الأحلام لتنبض في وجدان الجماهير العربية.. ولمَ لا؟ كرة القدم لا تعترف بالحسابات ولا تلتزم بالمنطق، حتى وإن ضمت البطولة عمالقة القارة العجوز، ففي ميادينها لا مكان للمستحيل، ولا خط فاصل بين الحلم والحقيقة سوى صافرة النهاية.

رغم أن الإنجاز العربي ظل بعيداً عن الميدالية الذهبية، فإن بعض المحطات اقتربت كثيراً من تحقيقه.. العين قدم واحدة من أكثر المشاركات العربية إثارة، عندما تجاوز فرقاً بحجم الترجي التونسي وريفربلايت الأرجنتيني، ليبلغ النهائي عن استحقاق في نسخة 2018، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 4 - 1، وكرر الهلال السعودي المشهد ذاته في نسخة 2022، بعد مسيرة قوية أنهاها في المباراة النهائية بنتيجة 5 - 3 أمام الميرنغي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، أما الأهلي المصري، فكان حاضراً دائماً في مشهد المنافسة، وتمكن من بلوغ المربع الذهبي أكثر من مرة، وحقق 4 ميداليات برونزية، إحداها كانت على حساب الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث خلال نسخة 2021 التي أُقيمت مطلع 2022 في أبوظبي، وانتهت بفوز الأهلي 4 - 0، لكنه لم ينجح حتى الآن في كسر عقدة نصف النهائي.. وهكذا، بقي الذهب حاضراً في الأحلام، وغائباً عن الواقع العربي.

تحمل النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ملامح تحول تاريخي، إذ تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، وبنظام يشبه كأس العالم للمنتخبات، ما يمنح الأندية مجالاً أوسع للمنافسة ويعزز من فرصها في الذهاب بعيداً، لكن هذا الهامش يظل مرهوناً بواقع القرعة، التي لم تكن رحيمة ببعض ممثلي الكرة العربية، بعدما وضعتهم في اختبارات معقدة منذ البداية.

وجاء الأهلي المصري في مجموعة نارية تضم بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما يصطدم الترجي التونسي بكل من تشيلسي الإنجليزي وفلامينغو البرازيلي وليون الفرنسي، وجميعها فرق تمتلك خبرات واسعة في المنافسات القارية والدولية، وفي المجموعة السابعة، يخوض العين صداماً قوياً مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب الوداد المغربي في مواجهة عربية خالصة، أما الهلال السعودي، فيتأهب لمواجهة ريال مدريد الإسباني، إلى جانب باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي. ويبدو مشوار العرب محفوفاً بالتحديات، وبعض الطرق تبدو مغلقة منذ البداية، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ وحده، بل بمن يملك الشجاعة لصنع تاريخ جديد.