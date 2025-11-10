الأندية الإماراتية والسعودية على أعتاب التأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية



تملك أندية الوحدة وشباب الأهلي والشارقة، وكذلك الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والاتحاد، حظوظ جدية في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بفضل نتائجهم الجيدة حتى الآن في دوري منطقة الغرب، والذي يخوض خلاله كل فريق 8 مباريات، ويتأهل بعدها إلى أفضل 8 أندية، ومعهم 8 أندية من دوري منطقة الشرق، إلى الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته خلال مارس 2026، على أن تقام مباريات ربع النهائي، وقبل النهائي، والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري منطقة الغرب بالعلامة الكاملة أي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويليه بفارق نقطتين كل من الأهلي والوحدة في المركزين الثاني والثالث، وبفارق 4 نقاط تراكتور الإيراني في المركز الرابع، وبفارق 5 نقاط كل من شباب الأهلي والاتحاد في المركزين الخامس والسادس، ثم يأتي الدحيل القطري والشارقة في المركزين السابع والثامن برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما الغرافة والسد القطريين في المركزين التاسع والعاشر برصيد 3 نقاط ونقطتين بالترتيب، والشرطة العراقي في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة.



ويتذيل ناساف الأوزبكي الترتيب في المركز 12 الأخير دون أي نقاط، وبات المرشح الأقوى للخروج من البطولة في نهاية مباريات دوري منطقة الغرب الذي وصل إلى منتصف مبارياته بمرور 4 جولات، ويتبقى مثلهم على النهاية، وتختلف احتياجات كل نادٍ من النقاط إلى حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ يكفي الهلال 4 نقاط فقط لحسم التأهل، وكل من الأهلي والوحدة 6 نقاط، وشباب الأهلي والاتحاد 9 نقاط، ويعتبر موقف الشارقة الأصعب وسط الأندية الإماراتية والسعودية، إذ يحتاج الفريق إلى 12 نقطة كاملة، أي الفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية للصعود إلى الدور ثمن النهائي دون انتظار هدايا من الآخرين.



وكانت الجولة الأولى من دوري منطقة الغرب، قد شهدت فوز الوحدة على الاتحاد في أبوظبي 1-2، والشارقة على ضيفه الغرافة 4-3، والأهلي على ناساف في جدة 4-2، والهلال على الدحيل في الرياض 2-1، وتعادل الشرطة مع السد في بغداد 1-1، وشباب الأهلي مع تراكتور في دبي 1-1، وشهدت الجولة الثانية، فوز الغرافة على الشرطة في الريان 2-0، وخسارة الاتحاد أمام شباب الأهلي في جدة 0-1، وناساف أمام الهلال في قرشي 2-3، وتعادل السد مع الشارقة في الدوحة 1-1، والدحيل مع الأهلي في الدوحة 2-2، وتراكتور مع الوحدة في تبريز 0-0.



فيما شهدت الجولة الثالثة، خسارة الشرطة أمام الاتحاد في بغداد 4-1، والشارقة أمام ضيفه تراكتور 0-5، وفوز الهلال على السد في الرياض 3-1، والأهلي على الغرافة في جدة 4-0، والوحدة على الدحيل في أبوظبي 3-1، وشباب الأهلي على ناساف في دبي 4-1، وفي الجولة الرابعة، فاز الاتحاد على الشارقة في جدة 3-0، وخسر السد أمام الأهلي في الدوحة 1-2، والغرافة أمام الهلال في الريان 1-2، وناساف أمام الوحدة في قرشي 1-2، وفاز الدحيل على شباب الأهلي في الدوحة 4-1، وتراكتور على الشرطة في تبريز 1-0.