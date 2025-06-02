7 ملايين و230 ألف درهم تكلفة الحكام الأجانب في 4 نسخ بـ«دورينا»

بلغت تكلفة طواقم التحكيم الأجنبية في آخر 4 نسخ من دوري أدنوك للمحترفين، 7 ملايين و230 ألف درهم منذ بدء السماح بتواجدها في دورينا في موسم 2021 - 2022، ومنها مليون و870 ألف درهم في نسخة المسابقة بالموسم المنتهي 2024 - 2025، بتراجع مليون و360 ألف درهم عن موسم 2023 - 2024، الذي شهد تكلفة إجمالية في جميع المسابقات المحلية المتنافسة على ألقابها الفرق الأولى في أندية المحترفين، وصلت إلى 3 ملايين و910 آلاف درهم بظهور الصافرة الأجنبية في 23 مباراة، مقابل 3 ملايين و60 ألف درهم، مع إدارة الصافرة الأجنبية، 18 مباراة في مختلف مسابقات الموسم الأخير.

وشارك في إدارة مباريات البطولات الأربع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بداية من الدور ثمن النهائي، 34 حكماً للساحة، موزعين بين 22 حكماً وطنياً، و17 حكماً أجنبياً من 13 دولة، وينفرد البرازيلي ويلتون بيريرا، بإدارة مباراتين في الموسم الأخير، بينما ظهرت الصافرة الألمانية 3 مرات ممثلة في فيليكس زاوير، دانيل سايبيرت، وتوبياس ستيلر، والصافرة الفرنسية مرتين ممثلة في كليمون توربان، وليتكسييه فرانسو، والصافرة السلوفاكية ممثلة في سلافكو فينستيش، وايفان كروز لياك، كما تمثل ظهور الصافرة الأجنبية في كل من البولندي سيمون مارسينياك، الروماني استفان كوفاكس، المكسيكي سيزار أرتورو، الروسي سيرجي كاراسليف، الهولندي داني ماكيلي، الإيطالي دافيد ماسا، النرويجي ايسبين ايكاس، السويسري ساندرو سشاير، والأرجنتيني فاكوندو تيلو.

وتصدر قائمة أكثر حكام الساحة المواطنين إدارة للمباريات في الموسم المنتهي، أحمد سالم خلفان، للموسم الثاني على التوالي، وأدار 20 مباراة، وبفارق مباراة واحدة فقط عن يحيى الملا بالمركز الثاني، وحل سلطان محمد صالح في المركز الثالث وأدار 18 مباراة، وبفارق مباراة واحدة عن محمد الهرمودي في المركز الرابع، وبفارق 3 مباريات عن عمر آل علي في المركز الخامس، وتلاهم كل من عادل النقبي وأدار 13 مباراة، وحمد علي يوسف وأحمد حسن بلال وناصر العلي، وأدار كل منهم 11 مباراة، وأحمد عيسى درويش وبدر بو جمهور وأدار كل منهما 10 مباريات، وسهيل عبدالله وسيف المصعبي ويوسف الجسمي ونواف الزيودي وأدار كل منهم 8 مباريات، وسلطان عبدالرزاق وعامر الضبيع وأدار كل منهم 5 مباريات، فيما أدار زايد النعيمي مباراتين، وكل من عبدالله راشد وسيف نبيل وراشد محمد عبدالله مباراة واحدة، وأدارت روضة المنصوري 3 مباريات في الموسم المنتهي بزيادة مباراة واحدة عن موسم 2023 - 2024.

وكان الموسم المنتهي 2024 - 2025، قد شهد 223 مباراة في مختلف مسابقات المشارك فيها الفريق الأول لأندية المحترفين، ومنها 182 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراة واحدة سوبر إعمار، و15 مباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بداية من الدور ثمن النهائي، و25 مباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.