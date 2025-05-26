الإمارات سادساً في التصنيف الآسيوي لأندية السيدات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التصنيف الأحدث لمسابقات أندية السيدات 2024-2025، حيث جاءت مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم للكرة النسائية في المركز السادس آسيوياً في الترتيب العام، والأول على صعيد الاتحادات العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد القاري، وذلك برصيد 50.8 نقطة.

وجاء هذا الترتيب، الذي يُمّثل إنجازاً تاريخياً لكرة القدم النسائية في الدولة، بعد المشاركة الناجحة لفريق نادي أبوظبي للسيدات في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، ووصوله للدور ربع النهائي للبطولة القارية، إلى جانب التطور الكبير الذي تشهده مسابقات الكرة النسائية في الدولة، على مستوى الفريق الأول والمراحل العمرية الأخرى.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد احتسب النقاط لكافة الأندية، بعد ختام منافسات دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، فيما استندت نقاط المنتخبات الوطنية إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات، الصادر بتاريخ 6 مارس الماضي.

وقالت أمل حسن بو شلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية: «نُثمن دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، خاصة في الرياضة وكرة القدم، ونشكر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على توجيهاته المستمرة من أجل النهوض بالكرة النسائية على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية، وفخورون بالنجاحات التي حققتها كرة القدم النسائية في الدولة».

وأضافت أمل بو شلاخ: «سُعداء بوجودنا في مقدم تصنيف الفرق العربية، وفي موقع متقدم قارياً. لدينا أهداف وطموحات كثيرة لتعزيز رياضة الكرة النسائية، وسنواصل تطوير أداء ومستويات أنديتنا ومنتخباتنا الإماراتية، وإعداداها بشكل يلبي تطلعاتنا في كبرى المسابقات الآسيوية والدولية».