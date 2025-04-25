كرة الإمارات تتطور.. و«سمعة» الأفضل في التاريخ

يبقى رضا عبدالعال أحد أبرز الأسماء التي لا تغيب عن الذاكرة في الكرة المصرية، لاعب الزمالك والأهلي السابق، والمدرب والمحلل الرياضي لا يخشى التصريح برأيه مهما كانت ردود الفعل، جرأته وصراحته، إلى جانب رؤيته الفنية المختلفة، جعلت منه شخصية جدلية ومثيرة في الأوساط الرياضية، وهو لا يرى في ذلك مشكلة، بل يعتبره امتداداً طبيعياً لمسيرته وخبرته الطويلة.

في مقابلة خاصة مع «البيان»، تحدث عبدالعال بانفتاح كبير، متنقلاً بين واقع الكرة المصرية، ورؤيته لمستقبل الكرة الإماراتية، وانطباعاته عن الأسماء التي تلمع اليوم في الملاعب، وتلك التي صنعت مجد الأمس.

وبدأ عبدالعال حديثه بتفسير سر تأثيره الواسع وانتشار آرائه، قائلاً: «أعتقد أن السبب يعود إلى خبرتي الطويلة في كرة القدم، فقد لعبت الكرة، ثم اتجهت للتدريب.

وحصلت على دراسات متخصصة في المجال، ما منحني رؤية واسعة وبعيدة المدى، لا أنظر تحت قدمي مثل البعض، وآرائي التي تُثير الجدل قد لا يلتفت لها أحد في وقتها، لكنها تُثبت صحتها مع مرور الوقت».

إشادة

وأعرب رضا عبدالعال عن إعجابه بالدوري الإماراتي، وقال: «أتابع الدوري الإماراتي، فهو دوري يتطور بشكل ملحوظ ويضم أندية قوية تقدم كرة قدم ممتعة، الفريق الذي يلفت نظري هو العين، على الرغم من أن الموسم الحالي لم يكن بمستواه المعروف، لكنه دائماً ما ينافس على الألقاب ويقدم أداءً ثابتاً، بجانب امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة».

أما على مستوى المدربين، فقال: يعجبني كثيراً الروماني «كوزمين الشارقة» والذي تولى مسؤولية تدريب منتخب الإمارات، الذي يمتلك خبرات كبيرة ونجح في ترك بصمة واضحة مع الشارقة الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا وقادر على تحقيق اللقب.

إضافة إلى الصربي ميلوش ميلويفيتش، مدرب الوصل، الذي قاد الفريق في موسمه الأول للتتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وعن أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية، أكد عبدالعال بدون تردد: بالنسبة لي، أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية هو إسماعيل مطر «سمعة»، فهو يمتلك شخصية قيادية داخل الملعب، ومهارات فنية عالية.

وبشأن فرص تأهل منتخبي الإمارات ومصر إلى كأس العالم 2026، قال: «منتخب الإمارات يمتلك فرصة للتأهل المباشر ويمكنه ذلك، فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، إضافة إلى الدعم الكبير من الاتحاد والجماهير، ما يخلق بيئة محفزة لتحقيق هذا الهدف».

وعن مصر، عبّر عبدالعال عن تفاؤله قائلاً: «أنا متفائل جداً، لدينا مجموعة من اللاعبين المحترفين أصحاب الخبرات الكبيرة، مثل محمد صلاح، إضافة إلى أسماء واعدة في الدوري المحلي، ومع الاستمرارية والانضباط، أرى أن المنتخب المصري قادر على التأهل والظهور بشكل مشرف».

تجربة الزمالك والأهلي

لم يُخفِ عبدالعال انتماءه رغم ارتدائه قميص القطبين، فقال: «تجربتي مع الزمالك التي استمرت ست سنوات كانت مليئة بالتصادمات مع العديد من المدربين، لكنها تبقى من أفضل فترات حياتي الكروية، أما في الأهلي، فقد انضممت إليه في وقت لم يكن يحقق الدوري لمواسم عدة، والحمدلله، منذ وصولي نجحنا في حصد لقب الدوري خمس سنوات متتالية».

وأضاف: «انتقلت للأهلي وأنا أحمل خبرة البطولات من الزمالك، وأعرف جيداً قيمة الفوز والألقاب، هذه التجربة مع الناديين الكبيرين غرست فيّ شخصية البطل التي لا تقبل بالخسارة وتبحث دائماً عن منصات التتويج، أنا زملكاوي، وكنت أقول ذلك حتى أثناء لعبي في الأهلي، لأنني لا أُغير مواقفي ولست متلوناً».

تحدث عبدالعال عن الدوري المصري قائلاً: «الدوري هذا الموسم ليس سيئاً، لكنه كان يمكن أن يكون أقوى دوري في الشرق الأوسط إذا تم تعديل بعض الأمور في نظام المسابقة، كنت أتمنى أن يتم تقسيم الفرق بعد المرحلة الأولى.

بحيث تتنافس 8 فرق على اللقب دون احتساب نقاط المرحلة الأولى، و10 فرق تتنافس على البقاء، مع هبوط 5 فرق بدلاً من 3، هذا النظام كان سيمنح الدوري مرونة أكبر، ويُخفف من ضغط المباريات، وخاصة في ظل التوقفات الكثيرة، ويجعل المنافسة أكثر إثارة وعدالة».

أما عن أفضل لاعب ومدرب، فقال: «حتى الآن، لا أرى لاعباً يستحق لقب الأفضل، فلا يوجد من يحافظ على مستوى ثابت طوال الموسم، أما المدرب الأفضل فهو علي ماهر مدرب المصري، لأنه يمتلك فكراً واضحاً وبصمة فنية تُميز فريقه، ويمنح الأمل بتطوير الأداء الفني بالدوري المصري».

يرى عبدالعال أن الكرة المصرية لم تعد تُفرز مواهب مثل الماضي، ويُرجع السبب إلى المدربين: «الأزمة تكمن في المدربين الموجودين حالياً، مع احترامي لهم، أغلبهم لا يمتلكون العين الخبيرة لاكتشاف المواهب، معظمهم كانوا حراس مرمى أو مدافعين أو لاعبي وسط بمستوى متوسط، ومن لم يملك موهبة كبيرة كلاعب، لن يستطيع اكتشافها في الآخرين».

تحفظ

وفي تقييمه لأداء مجلس اتحاد الكرة المصري، لم يُبدِ عبدالعال تفاؤلاً: «لا أرى أي جديد حتى الآن، مع أول قرارات المجلس كانت هناك نية للإطاحة بحسام حسن لمجرد أنه أدلى بتصريحات ضد بعض أعضاء المجلس.

كما تمت إقالة لجنة الحكام الجيدة، وتعيين أخرى رفعت الإيقاف عن حكام عليهم ملاحظات، الأخطاء التحكيمية ما زالت مستمرة، وبصراحة، بداية المجلس الجديد لا تبشر بالخير». أما عن تقييمه للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، فقال:

«أداء المنتخب يُمكن وصفه بالمقبول، لا هو متوسط ولا جيد ولا ممتاز، ما زلنا نواجه منتخبات ضعيفة، والتقييم الحقيقي سيكون عند مواجهة منتخبات قوية في بطولة كبرى مثل كأس الأمم الأفريقية».

أزمة زيزو

وعن زيزو، أوضح عبدالعال: «كان الأفضل بيع زيزو عندما تلقى عرضاً من نيوم السعودي بدلاً عن انتظار رحليه مجاناً، لأن الزمالك كان بإمكانه استخدام قيمة الصفقة للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز، وصراحة لو كنت في مجلس إدارة الزمالك لقمت ببيعه ولم أكن لأجدد له بأي ثمن.

الحالة الوحيدة التي كنت سأفعل فيها ذلك إذا كنت مسؤولاً هي إذا كان شيكابالا في سن زيزو حالياً، وقتها كنت سأجدد له بأي سعر، لكن زيزو يمكن تعويضه بسهولة».

مرموش

وفي ختام حديثه، علّق عبدالعال على انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قائلاً: «خطوة قوية، وفرحنا بها كمصريين وعرب، لكن نجاحه يعتمد على مدى قدرته على الاندماج في أسلوب مانشستر سيتي الجماعي، الفريق يلعب كرة جماعية تبدأ من الحارس، ومرموش يمتاز بالمهارات الفردية، إذا لم ينسجم مع الفريق، سيجلس على الدكة حتى تتم إعارته، وأتمنى أن ينجح، ويترك بصمة واضحة في البريميرليغ».