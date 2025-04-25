حسن الجسمي: الشارقة لم يستسلم في دوري المحترفين

أكد حسن الجسمي المحلل الفني في كرة القدم، أن فوز الشارقة على ضيفه عجمان في الجولة 22، يؤكد أن الشارقة لم يستسلم في دوري أدنوك للمحترفين، وأن خسارته أمام النصر 1 - 2 في الجولة 21، كانت مجرد كبوة.

وأوضح أن الشارقة لديه مباراتا نهائي مهمتان، أمام شباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي نهائي دوري أبطال آسيا أمام ليون سيتي السنغافوري، يومي 9 و18 مايو المقبل، ما يفرض على الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، التعامل مع كافة المباريات المتبقية للفريق من موسم 2024 - 2025، وفقاً للقائمة المتاحة من اللاعبين، خوفاً من فقدان لاعب مهم للإصابة قبل مباراتي النهائي.

وأضاف أن وصول الفارق إلى 11 نقطة بين شباب الأهلي المتصدر برصيد 55 نقطة، والشارقة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، يزيد من أفضلية «الفرسان» في حسم درع الدوري، للمرة التاسعة في تاريخ الفريق، خاصة أن «الفرسان» يملكون قائمة مميزة وكبيرة من اللاعبين في كل المراكز، والبدلاء في نفس مستوى الأساسيين.

وهو ما يدفع الشارقة أكثر إلى اتباع خطة للتدوير بين لاعبيه، ومحاولة إيجاد التشكيلة الأفضل لكل مباراة، بما لا يؤثر في مستقبل الفريق في المسابقات الأخرى المتنافس عليها هذا الموسم، خاصة أن المتبقي من مواجهات الدوري قليل، إذ تتبقى لشباب الأهلي 5 مباريات، وللشارقة 6 لقاءات، ويحتاج منها «الفرسان» إلى 6 أو 7 نقاط لحسم لقب النسخة الحالية من الدوري.

وعن الصراع الدائر على المركز الثالث في جدول الترتيب، لنيل بطاقة المشاركة الآسيوية في موسم 2025 - 2026، قال حسن الجسمي إنه يتوقع حسم الوحدة لهذا المركز، على الرغم من أن الجولة 22 أسفرت عن فقدان الفريق لهذا المركز.

وتراجعه للمركز الرابع، ولكن لديه نفس رصيد النقاط مع الوصل، وقمة مؤجلة من الجولة 16، سيخوضها على ملعبه أمام شباب الأهلي، بعد غد الأحد، وأوضح أن الوحدة والوصل تحسن أداؤهما في الجولات الأخيرة، إلا أن فارق المباراة على الرغم من صعوبتها، يرجح كفة «العنابي».

مشيراً إلى أن العين يمكنه أيضاً حسم هذا المركز في الأمتار الأخيرة، والمتوقع أن تزداد فيها شراسة المنافسة على المركز الثالث، أو للنجاة من مرافقة العروبة إلى دوري الدرجة الأولى.

يذكر أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة، لحسم الترتيب النهائي لدوري أدنوك للمحترفين، ما يرجح كفة شباب الأهلي أكثر في حسم درع الدوري، بفوزه في مجموع مباراتي الدورين الأول والثاني على الشارقة 2 - 1.

ويرجح كفة البطائح بالبقاء، بفوزه على دبا الحصن 4 - 3، في مجموع مباراتي الدورين الأول والثاني، وذلك بعدما عزز «الفرسان» صدارتهم لترتيب الدوري، بالفوز في الجولة 22 على خورفكان برباعية، ليرفعوا رصيدهم للنقطة 55.

فيما يتجمد رصيد خورفكان عند النقطة 31 في المركز الثامن، كما عزز الشارقة مركزه الثاني، بفوزه على ضيفه برباعية نظيفة، ووصوله إلى 44 نقطة، بينما تراجع عجمان للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وداع

أما العروبة، فودع دوري أدنوك للمحترفين رسمياً، بالرغم من تعادله مع ضيفه الوحدة 1-1، إلا أن الفريق وصل برصيده إلى 7 نقاط، وبقي في المركز 14 الأخير، أما الوحدة، فرفع رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع للمركز الرابع.

ولم يستفد البطائح بخسارته أمام ضيفه الوصل 1 - 3، من خسارة دبا الحصن أمام ضيفه النصر بهدف دون مقابل، ليبقى الصراع قائماً بين الفريقين للهروب من بطاقة الهبوط الثانية، بوجود دبا الحصن في المركز 13 قبل الأخير برصيد 16 نقطة، والبطائح في المركز 12 برصيد 21 نقطة.

بينما تقدم الوصل للمركز الثالث، بوصوله للنقطة 37، والنصر للمركز السادس برصيد 33 نقطة، في حين، حسم العين مباراته أمام مضيفه بني ياس بالفوز بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، ليستقر في المركز الخامس، أما بني ياس.

فتجمد رصيده عند 22 نقطة، ليتراجع للمركز 11، وقلب كلباء تأخره أمام الجزيرة لفوز ثمين بنتيجة 2 - 1، ورفع رصيده للنقطة 25، وتقدم المركز العاشر، بعدما عاد لطريق الفوز، بعد 6 مباريات دون انتصار، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 31، وتراجع للركز السابع.