رائد البلوشي: فارق النقاط يحفز «الفرسان» ويزيد ضغوط الشارقة

أكد المدرب الوطني رائد عيسى البلوشي، أن لاعبي الشارقة سيكونون تحت ضغوط سلبية كبيرة عندما يستأنفون مشوارهم في دوري أدنوك للمحترفين، بعد توسيع الفارق بين الشارقة في المركز الثاني، وشباب الأهلي في الصدارة إلى 11 نقطة مع نهاية الجولة 21، وبصرف النظر عن وجود مباراة مؤجلة لـ«الفرسان» مع الوحدة من الجولة 16، ومؤجلات للشارقة مع الجزيرة وبني ياس والنصر من الجولات 16 و20 و21 بالترتيب، وتوقع أن يزداد تركيز الشارقة أكثر خلال المرحلة المقبلة، على بطولة دوري أبطال آسيا إذا حالفه التوفيق في لقاء الإياب أمام مضيفه التعاون مساء غد الثلاثاء، ونجح في تعويض خسارته بهدف دون مقابل للقاء الذهاب في السعودية الثلاثاء الماضي.

معنويات

وأوضح مدرب النصر السابق، أن الضغوط تزداد على لاعبي الشارقة مع كل فوز في الدوري لشباب الأهلي الذي بدوره ترتفع المعنويات والحوافز لدى لاعبيه مع اقتراب «الفرسان» من حسم الدرع بنسبة 80 %، وعلى الرغم أن مؤجلات الشارقة تتيح أمامه فرصة تقليص فارق النقاط، وإبقاء الأمل في المنافسة على درع الدوري حتى الجولة الأخيرة للدوري، إلا أنه في المقابل، ستمثل ضغوطاً كبيرة على الفريق، وربما تدفعه للتركيز أكثر على بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، خاصة بعد تأهل الفريق للقاء شباب الأهلي في المباراة النهائية، وستكون أمامه الفرصة أيضاً، للانفراد بصدارة قائمة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة الغالية.

وأشاد رائد بما يقدمه المدربان الوطنيان عبد المجيد النمر مع خورفكان، وحسن العبدولي مع دبا الحصن، وأكد أن الناديين تأخرا كثيراً في التعاقد مع النمر والعبدولي، وقال إن موقع الناديين ربما سيكون أفضل إذا تم التعاقد مع هذين المدربين مبكراً، بناءً على الأرقام والنتائج المسجلة للفريقين تحت القيادة الفنية الوطنية، مشيراً إلى أن أبرزها عدم خسارة خورفكان في آخر 6 مباريات بالدوري، وفوز دبا الحصن على العين 3 - 2 في الجولة 19، والعودة بـ«ريمونتادا» وفوز مثير أمام بني ياس بنتيجة 4 - 2، وتوقع ارتفاع حرارة صراع النجاة من الهبوط خلال الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري، بعد نتائج الجولة 21.

نتائج

وكانت الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، قد شهدت قلب دبا الحصن تأخره بهدفين إلى فوز 4 - 2، أمام مضيفه بني ياس الذي أصبح أول فريق يحقق أمامه دبا الحصن الفوز ذهاباً وإياباً في المسابقة، ورفع دبا الحصن رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز 13 قبل الأخير، وأصبح الفارق 6 نقاط بينه وبين بني ياس وكلباء في المركزين 10 و11 بالترتيب، بعد خسارة كلباء بصعوبة على أرضه 1 - 2، أمام شباب الأهلي الذي عزز صدارته بالوصول إلى 52 نقطة، كما أصبح الفارق 5 نقاط فقط بين دبا الحصن وصاحب المركز 12 البطائح بتعادله 1 - 1 مع مضيفه خورفكان، والذي وصل بدوره للنقطة 31 في المركز السابع.

وفي بقية نتائج الجولة، كرر الوصل والوحدة نتيجة مباراتهما على ملعب إستاد آل نهيان بالدور الأول للدوري، بتعادلهما 2 - 2 مساء أول من أمس، ليظل الوحدة ثالثاً بوصوله إلى 36 نقطة، والوصل رابعاً بوصوله إلى 34 نقطة، وعاد العين للانتصارات بفوزه على ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 33، في المركز الخامس، ويتجمد رصيد العروبة عند 6 نقاط في المركز 14 الأخير، ويتجدد أمله بالبقاء في عالم المحترفين، فيما تعادل الجزيرة ومضيفه عجمان 1 - 1، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده للنقطة 31 في المركز السادس، ووصل عجمان للنقطة 27 في المركز التاسع.