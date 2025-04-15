هدف شباب الأهلي الملغى في مرمى كلباء يثير الجدل

شهدت مباراة كلباء وشباب الأهلي في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وأدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، حالة جدلية مثيرة بإلغاء هدف سجله مؤنس دبور مهاجم «الفرسان» في الدقيقة 51، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، وبتصديق من تقنية الفيديو، ودار الكثير من الحديث التحكيمي عقب تلك المباراة عن صحة هذا الهدف، واعتبار إلغائه من القرارات المؤثرة في المباراة.

كما شهدت مباراة خورفكان والبطائح، واقعة غريبة بعدما احتسب حكم المباراة أحمد عيسى درويش، ركلة جزاء لخورفكان في الدقيقة 71، وتدخلت تقنية الفيديو واستدعت حكم الساحة، وبعد تقييم اللعبة عبر الشاشة، وأثناء عودته للإعلان عن قراره، تم استدعاؤه مجدداً للإعلان عن وجود تسلل قبل ركلة الجزاء.

فيما لم تكن هناك أخطاء مؤثرة في مباراة عجمان والجزيرة، وأدارها حكم الساحة محمد الهرمودي، وشهدت ظهوراً أول لحكمنا المونديالي السابق محمد عبد الله، في مهام عمله الجديد مقيماً للحكام، وكذلك وفق طاقم تحكيم مباراة بني ياس ودبا الحصن بقيادة حكم الساحة يحيى الملا، في العبور بها إلى بر الأمان، على الرغم من أجواء الإثارة في تلك المواجهة، و«ريمونتادا» دبا الحصن وقلبه للطاولة بتحويل تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بنتيجة 4 - 2.

وأجاد التحكيم إدارة مباراتي العين والعروبة وأدارها الحكم عادل النقبي، والوصل والوحدة وأدارها عمر آل علي، وجاءت قرارات قضاة الملاعب صحيحة في المواقف المؤثرة، مع العلم أن المباراتين شارك في إدارتهما حكم تقنية فيديو أجنبياً، بينما شارك في إدارة المباريات الأربع الأخرى أطقم تقنية فيديو مواطنة بالكامل.