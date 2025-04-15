زكريا أحمد: خالد عيسى الحارس الوحيد الذي خرج بشباك نظيفة في الجولة

أكد الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أنه لا يوجد من يستحق لقب «نجم الجولة» بين حراس المرمى، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين. وقال إن جميع الحراس لم يكونوا مؤثرين، وقاموا بأخطاء قاتلة وتسببوا في 7 من 20 هدفاً يتحملون مسؤوليتها كاملة، منوهاً إلى أنه بعد 143 مباراة مرت من عمر الدوري، أخطأ الحراس في 103 أهداف، مشيراً إلى أن الجولة شهدت 6 مباريات بعد تأجيل مباراة النصر والشارقة، وتم تسجيل 14 هدفاً في الشوط الثاني، و6 أهداف في الشوط الأول، وسجل 4 أهداف في الأوقات الإضافية، وإلى أنه تم تسجيل 6 أهداف من كرات عرضية، و7 أهداف من انفراد تام، و5 أهداف من كرات رأسية، وهدفين من تسديد بعيد المدى.

منافسة

وأوضح زكريا أحمد، أن مباراة بني ياس ودبا الحصن، كانت الأكثر أخطاءً من قبل الحراس، بعدما أخطأ فهد الظنحاني حارس «السماوي» في هدفين، وسهيل المطوع حارس دبا الحصن في هدف، ومع هذا لا تزال المنافسة مستمرة بين الحارسين على الأكثر تصدياً في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن المنذري لديه 73 تصدياً، وسهيل المطوع 71 تصدياً، وإلى أن خالد عيسى حارس العين، الوحيد الذي خرج بشباك نظيفة أمام العروبة من الجولة 21.