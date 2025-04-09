الوصل يفتتح أول مركز طبي متكامل بالتعاون مع «تداوي»

افتتح نادي الوصل الرياضي، بالتعاون مع مجموعة تداوي الطبية، أول مركز طبي متكامل ومرخص من هيئة الصحة في دبي داخل نادٍ رياضي، في خطوة رائدة، تهدف إلى تقديم رعاية صحية متخصصة وسريعة للاعبين، مع توفير خدمات الطب الرياضي والطوارئ والطب العام، وفق أعلى المعايير.

وأكد عبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل، أن افتتاح هذا المركز، يأتي ضمن استراتيجية النادي لتقديم أفضل الخدمات للاعبين، وضمان توفير بيئة صحية تدعم أداءهم الرياضي، والمحافظة على صحة وسلامة لاعبيه ومنتسبيه.

وقال الشامسي: فخورون بالشراكة مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية، لإنشاء مركز طبي متكامل داخل نادي الوصل، والذي سيسهم في تقديم الرعاية الصحية المثلى للاعبينا، ويسرّع من عملية التشخيص والعلاج في زمن قياسي.