راكان العجمي: مفاجآت في الجولات الأخيرة

أكد راكان العجمي لاعب الجزيرة السابق، أن الصراع على النقاط سيزداد شراسة خلال الجولات الست المتبقية من عمر دوري أدنوك للمحترفين، وتوقع المزيد من المفاجآت، على غرار بعض نتائج الجولة 20، وأبرزها قلب العروبة للطاولة على ضيفه كلباء، وخروجه بالنقاط الكاملة للمباراة، ليكون الفوز الثاني للفريق في الدوري هذا الموسم، ويصل برصيده للنقطة 6، ولكنه لا يزال لديه مهمة شبه مستحيلة، بالاستمرار في تحقيق الانتصارات للخروج من المركز 14 الأخير، والنجاة من الهبوط، كما اعتبر أن فوز الوصل الكبير على مضيفه الجزيرة بخماسية نظيفة، وكان من نصيب جواو بيدرو منها 3 أهداف، واحدة من النتائج اللافتة في النسخة الحالية من المسابقة، وأشعلت الصراع على المركز الثالث، بعد وصول الوصل للنقطة 33، والتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 30، واستقراره في المركز الخامس.

وقال إن مباراة شباب الأهلي والعين في الجولة 20، كانت قمة حقيقية ومثيرة، وكان ينقصها فقط الأهداف، وأكد أنها تدق في الوقت نفسه ناقوس الخطر لـ «الفرسان»، الذين فقدوا 4 نقاط كاملة في الجولتين 19 و20، واستدرك مؤكداً أن تتويج شباب الأهلي بدرع النسخة الحالية من الدوري مسألة وقت، وأن العين والجزيرة مطالبان ببذل المزيد من الجهد لتحقيق النتائج الإيجابية فيما بقي من البطولة، إذا كانت لديهما الرغبة في المنافسة القوية مع الوحدة والوصل، على المركز الثالث، وحجز مقعد في المشاركة الآسيوية المقبلة، منوهاً بأهمية الاطمئنان على ثمار العمل العيناوي قبل خوض الفريق غمار بطولة العالم للأندية بثوبها الجديد، خلال يونيو المقبل.

وأشاد راكان العجمي بنتائج خورفكان، الذي حقق الفوز على مضيفه دبا الحصن، ورفع رصيده للنقطة 30 في المركز السابع، تحت قيادة مدربه الوطني عبد المجيد النمر، الذي أثبت كفاءة وقدرات عالية في قيادة الفريق لتحقيق 5 انتصارات متتالية في المسابقة، وتوقع أن يتم حسم صراع النجاة من الهبوط مبكراً، دون الانتظار للجولة الأخيرة، كما حدث في المواسم الماضية، لأن دبا الحصن والعروبة صاحبا المركزين الأخيرين مطالبان بتحقيق الانتصارات في جميع مبارياتهما المتبقية، وانتظار أن تخدمهما نتائج الآخرين، وأكد أن هذا الأمر غاية في الصعوبة، مع اشتعال القتال على كل نقطة في الجولات الأخيرة من عمر دوري المحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة 20، شهدت تعادل شباب الأهلي وضيفه العين سلبياً، ليضيف كل منهما نقطة واحدة إلى رصيده، وحافظ شباب الأهلي على سلسلته المتتالية الخالية من الخسارة، وبات على بعد مباراة واحدة فقط عن تحطيم الرقم القياسي التاريخي للجزيرة، الذي حقق 33 مباراة دون هزيمة على التوالي، ووصل كذلك إلى 49 نقطة، معززاً صدارته لجدول ترتيب الدوري، بينما رفع العين رصيده إلى 30 نقطة، واستقر في المركز الخامس، وزاد الفارق إلى 8 نقاط بين «الفرسان» والشارقة، الذي لديه مباراة مؤجلة من تلك الجولة أمام بني ياس.

وانتهت قمة الوحدة وضيفه النصر بالتعادل 2-2، ليصل الوحدة للنقطة 35، ويعزز موقعه في المركز الثالث، والنصر للنقطة 27 بالمركز الثامن، وحقق الوصل فوزاً كبيراً على ضيفه الجزيرة بخماسية نظيفة، ورفع رصيده للنقطة 33، وتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 30 في المركز الخامس، وفاز خورفكان على مضيفه دبا الحصن بهدف دون مقابل، ورفع رصيده للنقطة 30 في المركز السابع، بعدما حقق رقمين جديدين في مسيرته، بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، والانتصار التاسع طوال تاريخ مشاركته في دوري المحترفين.

بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 13 نقطة، ولا يزال في المركز 13 قبل الأخير، وتعادل البطائح وضيفه عجمان 1-1، ليرفع البطائح رصيده إلى 20 نقطة، ويعزز استقراره في المركز 12، فيما بلغ عجمان 26 نقطة، وبقي في المركز التاسع، وفاز العروبة على ضيفه كلباء 2-1، ليصل برصيده للنقطة 6، ولا يزال مهدداً بالهبوط بوجوده في المركز 14 الأخير، وتوقف رصيد كلباء عند 22 نقطة، وبقي بالمركز 11.