قرارات مثيرة للجدل في قمتي ختام الجولة 20

شهدت مواجهتا الجزيرة وضيفه الوصل، وأدارها ناصر العلي، وشباب الأهلي وضيفه العين، وأدارها أحمد سالم خلفان، قرارات مثيرة تحكيمية في ختام الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن سجل «الإمبراطور» هدفه الثاني، بعد لمسة يد واضحة من لاعبه، والتي غيرت مسار الكرة داخل منطقة جزاء الجزيرة، وكان يجب إلغاء الهدف في تلك المباراة، التي انتهت بخماسية نظيفة للوصل، فيما كان هناك الكثير من الجدل حول أحقية كل من العين وشباب الأهلي، لركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

في حين، تدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في مباراة دبا الحصن وخورفكان، التي أدارها يوسف الجسمي، لاحتساب ركلة جزاء لخورفكان في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسددها إيلتون وتصدى لها سهيل عبد الله حارس دبا الحصن في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتدخلت كذلك في مباراة الوحدة والنصر لإلغاء ركلة جزاء احتسبها للنصر حكم الساحة أحمد بلال في الدقيقة 51.

ولم تشهد مباراة العروبة وكلباء، وأدارها حمد علي يوسف، أي قرارات مؤثرة، بعدما غلب عليها الهدوء، بينما وضح التفاهم الكبير بين حكم الساحة بدر بوجمهور ومعاونيه في مباراة البطائح وعجمان، ووضح ذلك عند إلغاء هدف للبطائح بداعي التسلل، وتداركه للمسة يد كاد أن يحتسبها ركلة جزاء لعجمان، لولا تدخل الحكم المساعد محمد المازمي.