زكريا أحمد: حمد المقبالي الصفقة الأنجح هذا الموسم

منح الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي، لقب «نجوم حماة العرين» في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن المقبالي نجح، وبكل جدارة، في الدفاع عن مرماه في قمة فريقه أمام العين، وأنه ما زال يثبت يوماً بعد يوم، أنه الصفقة الأنجح هذا الموسم، بأداء لافت وثابت، وأنه نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام العين في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة من تلك الجولة، ومعهما خورفكان والوصل.

وأشاد بأداء راشد سهيل مع العروبة، ومساهمته في تحقيق فريقه لفوزه الثاني هذا الموسم، وبتألق محمد الوالي في حماية عرين الوصل أمام الجزيرة، ليؤكد أحقيته بحراسة مرمى «الإمبراطور»، عطفاً على المردود المميز الذي يقدمه، بعد أن كان بديلاً لفترة طويلة للحارس خالد السناني، كما أثنى على حارس خورفكان البديل، أحمد جمعة، الذي شارك مكان الحارس الأساسي، واستطاع الخروج بشباك نظيفة، بعدما تعرض أحمد حمدان للإصابة خلال المباراة.

كما أكد الدكتور زكريا أحمد، على الحضور اللافت لحارس العين الدولي خالد عيسى، ودوره في المحافظة على نظافة شباكه، وبتصدي سهيل المطوع حارس دبا الحصن، لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام خورفكان، بينما حمل سلطان المنذري حارس كلباء، مسؤولية هدف تعادل العروبة، الذي سجل في الزاوية المغلقة التي كان لا بد أن يحميها الحارس، واختتم مؤكداً أن دوري أدنوك للمحترفين يشهد هذا الموسم، تألقاً لافت لحراس المرمى، وهو أمر يدعو بالتفاؤل.