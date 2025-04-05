أسماء بارزة في سوق الانتقالات والمصير مجهول

تبقى أقل من 4 أشهر على نهاية عقود عدد من الأسماء البارزة ولاعبي الصف الثاني من اللاعبين المواطنين مع أندية دوري المحترفين، دون أن تقدم الأندية على تجديد العقود، بخلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية التي ظلت خلالها الأندية تحرص على خطوة التجديد قبل دخول اللاعبين فترة الستة أشهر التي يحق بعدها للاعب تحديد وجهته الجديد وتوقيع العقد مع النادي الذي يرغب في الدفاع عن شعاره على أن ينضم إلى صفوفه بعد إكمال فترة العقد رسمياً.

وتضم القائمة أسماء لامعة بقيادة فابيو ليما، نجم الوصل، الذي أصبح أمر تجديد التعاقد معه غامضاً بعد أن أخذ حظه من التناول الإعلامي مع وجود تأكيدات بالمحافظة على خدماته، وظهور أنباء بين كل فترة وأخرى عن الاتفاق بين الطرفين «النادي واللاعب» دون أن يطرأ جديد حتى الآن، بجانب زميله في الفريق ذاته كايو كانيدو.

ومن العناصر البارزة التي دخلت فترة الستة أشهر أيضاً ماجد حسن، وشاهين عبدالرحمن، ومحمد عبدالباسط «الشارقة»، وعلي خصيف، وعبدالرحمن العامري، وعبدالله إدريس «الجزيرة».

والأخيران انضما في «الميركاتو» الشتوي إلى النصر عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وحسن حمزة، ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، وزايد الحمادي «الوحدة»، ومحمد عباس «العين»، ومحمد عبدالرحمن، ويوسف العامري «النصر»، وأحمد خليل «البطائح»، وعبدالسلام محمد، وحبيب الفردان «كلباء».

وعبدالله صالح «عجمان»، وغيرهم من اللاعبين الذين لم يتحدد مصيرهم، ليكون السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تأخرت الأندية في تجديد العقود؟ هل الأسباب فنية أم حان وقت الرحيل أم أن هنالك خيارات أفضل؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها «البيان» على عدد من الشخصيات الرياضية، فكانت الحصيلة التالية:

أكبر عقبة

عيسى الذباحي

بداية قال عيسى الذباحي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء السابق، إنه بناء على خبرته الإدارية وتجاربه السابقة، فإن أكبر عقبة تقف دائماً أمام تجديد عقود اللاعبين القدامى والبارزين، هم وكلاء اللاعبين.

مبيناً أن الوكيل يحاول باستمرار رفع القيمة السوقية للاعبه وتحقيق مصالحه الخاصة، ويطالب بمبالغ عالية تكون سبباً في فشل الصفقات، أو تأجيلها إلى حين الوصول إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف.

وأضاف: بعض الوكلاء يعرضون اللاعب على نادٍ منافس، والهدف واضح بالتأكيد، وهو زيادة قيمته، وحتى يستجيب ناديه للشروط، خاصة إذا كان عنصراً مؤثراً وبارزاً ويحتاج الفريق إلى خدماته، ولأن إدارات الأندية تسعى للمحافظة على لاعبيها أحياناً تتجاوب مع طلباته.

وأشار رئيس مجلس إدارة كلباء السابق إلى أن تأخير التجديد يكون بسبب قرار فني مع بعض العناصر الذين لا يقدمون مستويات مقنعة، حتى وإن كانوا أصحاب أسماء كبيرة، ذاكراً أن هنالك أندية تعمل وفق توصيات اللجان الفنية التي تنتظر حتى نهاية الموسم عندما يكون اللاعب غير مقنع أو حسمت قرارها بعدم التجديد لكن لا يتم إبلاغ اللاعب بالقرار.

وقال: أنا ضد التغيير في صفوف اللاعبين، ومع المحافظة على العناصر المؤثرة التي لديها ارتباط بالنادي وتتمتع بالخبرة، لذلك أرى أن اللاعب إذا كان مستواه جيداً فإن الإدارة لابد أن تحافظ على جهوده لأن التعديل يكون ثمنه غالياً في بعض المرات.

خيارات أخرى

وقال جاسم محمد عيون، إداري الشارقة السابق: إن السبب في عدم التجديد يعود لوجود خيار «اللاعب المقيم» الذي تعتبره بعض الأندية أنه الأفضل، ذاكراً أن الاهتمام باللاعب المواطن أصبح ضعيفاً حتى لو كان صاحب مستوى متميز.

وأضاف: على سبيل المثال في الشارقة نجد أن شاهين يتحمل العبء الأكبر في الدفاع، ويقدم مستويات تتفوق على الأجانب، هنالك الكثير من المواطنين الذي يتفوقون على المقيم والأجنبي في الأداء ويلعبون بروح حماسية أكبر، لكن الأندية تفضل المقيم والأجنبي.

واعتبر جاسم عيون أن عدم محافظة الفرق على عناصرها لن يكون من مصلحتها، لأنها تفقد بذلك عناصر الخبرة التي ارتبطت بالنادي، ذاكراً أنه من المهم المحافظة على اللاعبين بتجديد عقودهم منذ وقت مبكر، خاصة أن ذلك يساعدهم على الاستقرار وتقديم مستويات جيدة في بقية مشوار الموسم.

ورفض إداري الشارقة السابق أن تكون هنالك أسباب مالية وراء عدم تجديد عقود الأسماء البارزة في فرق المحترفين، باعتبار أن اللاعب المقيم أقل تكلفة.

مبيناً أن اللاعب القادم من خارج الدولة يكلف مبالغ عالية مثل تذاكر السفر والعديد من أوجه الصرف، وأن المرتبات تكون متساوية أو متقاربة. وأضاف: بشكل عام أعتقد أن عدم تجديد العقود يعتبر ناحية سلبية ستلحق الضرر بالفرق في الموسم المقبل.

وضع مختلف

وقال هادف سيف، لاعب ومدير فريق الإمارات سابقاً: إن الوضع اختلف في الأندية مع خيار التعاقد مع اللاعب المقيم وأيضاً الأجنبي، خاصة الأندية الكبيرة، مثل شباب الأهلي، والعين، والوحدة، والشارقة، والجزيرة، والنصر، التي لديها وفرة في العناصر الجيدة مع وجود شواغر تتيح لها فرصة التعاقد مع لاعب من خارج الدولة.

وأضاف: هنالك مجموعة من اللاعبين الذين لم يتم تمديد عقودهم حتى الآن، من بينهم حراس مرمى، في السابق الإدارات لم تكن تنتظر حتى دخول اللاعب المميز فترة الستة أشهر.

وتقوم مبكراً بالتمديد معه حتى تحافظ عليه، أما الآن فإن وجود الخيارات جعلها تتأخر في هذه الخطوة والإقدام عليها في الوقت المناسب لأن كل نادٍ له طريقته التي يعمل بها.

وشدد هادف سيف على أهمية التركيز على اللاعب المواطن ومنحه الفرصة الكافية في مختلف فرق المحترفين، معتبراً أن عدم تجديد التعاقد يعتبر مؤشراً سلبياً إلى توجه الأندية نحو الأجانب والمقيمين، وقال: نأمل أن نرى الكثير من المواطنين مع جميع الفرق، وأن ينالوا المزيد من فرص المشاركة.

سبب واضح

بدوره قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي، إن السبب واضح ومباشر في عدم تجديد عقود العناصر الوطنية مع الفرق المختلفة، ويتمثل، حسب قوله، في تركيز الأندية على اللاعب المقيم، ذاكراً أن استمرار الوضع كما هو عليه حالياً سيقود إلى اختفاء اللاعب المواطن عن ملاعب الإمارات.

وقال عبيد: الأندية أصبحت تتعاقد مع 15 و20 لاعباً مقيماً، وتقوم بقيدهم في الفريق الأول والرديف وفريق 21، الأمر الذي منحها القدرة على تجاهل اللاعب المواطن حتى إذا كان صاحب خبرة ومستوى جيد.

لأن المقيم يكون صغير السن والمواطن بعمر متقدم قد يفوق الثلاثين، ولا يمتلك عروضاً خارجية، وبالتالي ينتظر مصيره إما بتجديد تعاقده في أي وقت وبمبلغ مالي أقل من السابق، وربما لا يجد فرصة أخرى لمواصلة نشاطه.

وأشار المحلل والناقد الرياضي إلى أن هذا الوضع انعكس على غياب اللاعب المواطن المميز، مشيراً إلى أنه دائماً يطرح سؤالاً مهماً: ماذا بعد حارب ويحيى الغساني؟

وأضاف: ليس هنالك لاعب مواطن صغير السن بمستوى مميز، لأن التركيز أصبح على المقيم بشكل واضح، الأندية ترى أنه أفضل وأقل تكلفة، لكن هذا ليس من مصلحة كرة الإمارات.

وشدد خالد عبيد على ضرورة منح اللاعب المواطن ما يستحقه من اهتمام، مؤكداً أن الأندية يجب أن تحافظ على عناصرها وتمنحها الثقة مع منح الفرصة للمواطن صاحب الموهبة حتى يشارك ويثبت وجوده.

4 أسباب

وحدد المدرب نور الدين العبيدي 4 أسباب قال إنها أسهمت في عدم تجديد العقود حتى الآن، أبرزها المطالب المالية من قبل وكلاء اللاعبين، التي تصل، حسب قوله، في الكثير من الأحيان إلى مطالب خيالية وتعجيزية لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للاعب، ما يجعل إدارات الأندية تتأخر في التمديد أو ترفض اللاعب.

وأضاف العبيدي: حالياً توجد خيارات أخرى مثل اللاعب المقيم الذي أصبح التعاقد معه سهلاً، وبالتالي الأندية تتأنى في توقيع العقود مع العناصر التي اقتربت فترة قيدها من النهاية، لأنها ترى وجود فرصة في التعاقد مع «مقيم» بمستوى فني أفضل وبأقل تكلفة مالية.

ومن الأسباب أيضاً عدم انتظام اللاعب في مردوده الفني على مدار الموسم، حيث إن الكثير من العناصر لا تقدم مستويات ثابتة، وتتأرجح ما بين التألق والإخفاق، وهو أمر لا يشجع على تجديد العقود.

وأشار نور الدين العبيدي إلى غياب المنافسة بين الأندية على اللاعب الذي دخل فترة الستة أشهر، ذاكراً أن وجود عروض أو رغبة من بقية المنافسين في كسب توقيع اللاعب يشعل الصراع حوله ويشجع النادي على التمديد مبكراً للمحافظة على جهود لاعبه، مؤكداً أن عدم وجود العروض يقلل من الاهتمام ويقود إلى الانتظار ربما لنهاية فترة العقد.

التجديد سراً

وقدم ناصر كشواني، وكيل لاعبين، رأياً مختلفاً، وقال: إن الأندية في الكثير من المرات تجدد عقود لاعبيها دون إعلان، ذاكراً أنه بحكم خبرته يعتقد أن الإدارات تنتظر الوقت المناسب إما للإعلان رسمياً أو التجديد.

وأضاف: في الفترة السابقة الأندية كانت مشغولة بالانتقالات الشتوية، وبعدها بعدد من المباريات المهمة في البطولات المحلية وأخرى في المنافسات الخارجية، ثم كان شهر رمضان الذي لديه طقوسه وعاداته الخاصة التي تجعل الجميع مشغولاً به، كما أن الأندية الكبيرة أحياناً تنتظر الفرصة المناسبة لأنها اعتادت إعلان تجديد العقود مع المناسبات والأحداث الكبيرة والمهمة.

وأضاف: بالنسبة لي من المستحيل أن تفرط الأندية الكبيرة في عناصر بارزة ومؤثرة في صفوفها ولديها ارتباط قوي بها، مثل شاهين مع الشارقة، أو فابيو ليما مع الوصل، وغيرهما، هنالك لاعبون لا يمكن أن تتخلى عنهم أنديتهم، لأنهم من الثوابت والأعمدة المهمة التي تحتاج إليها الفرق، خاصة أنهم يقدمون مستويات جيدة، وبالتالي لا يمكن تعويضهم.

وأشار إلى وجود تغيير كبير في سوق الانتقالات بعد انضمام العديد من العناصر إلى الفرق في المواسم الأخيرة ووجود خيار التعاقد مع اللاعب المقيم أو الأجنبي، وقال: لكن هذا لا يعني أن تترك الأندية عناصرها المميزة.

لذلك أعود وأؤكد أن الإدارات ربما تكون قد جددت عقود البعض منهم وتنتظر التوقيت المناسب للكشف عن التوقيع، أو أنها ستقدم على هذه الخطوة قريباً مع وجود لاعبين لم يقدموا تجارب ناجحة، وبالتالي لن تتمسك بهم الأندية.