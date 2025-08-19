خليفة باروت: القوة البدنية مؤشر لموسم تنافسي شرس

أظهرت أنديتنا تفوقاً بدنياً واضحاً، خلال مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من صعوبة الطقس في هذا التوقيت من العام.

ورأى خليفة باروت، لاعب وعضو مجلس إدارة نادي الإمارات، ومدير فريق الإمارات السابق، أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين المشاركين في المباريات، مع غياب مواجهات القمة التي تجمع بين أبرز الأندية المنتظر منها المنافسة على الدرع، وراء هذا الأداء البدني القوي من اللاعبين في الجولة الافتتاحية للدوري، واستطرد مؤكداً أن هذا الأداء يبشر بمستوى تنافسي شرس، سيكون أفضل من الموسم الماضي 2024 - 2025، الذي تراجع خلاله الأداء، مقارنة بموسمي 2022 - 2023 و2023 - 2024.

وأكد صعوبة توقع هوية المتنافسين على اللقب أو الهروب من الهبوط هذا الموسم، من خلال جولة واحدة، وشدد على أن هذا الأمر يتطلب الوصول حتى نهاية الدور الأول على الأقل من عمر الدوري، قبل إصدار ترشيحات للبطل أو الهبوط، موضحاً تعجبه من قيام البعض باستبعاد العين، بداعي عدم الرضا عن الصفقات التي أجراها الفريق خلال فترة الانتقالات والتعاقدات الصيفية الحالية، مؤكداً أن العين، وبصرف النظر عن قوة أو ضعف تلك الصفقات، يبقى منافساً قوياً ودائماً على كافة البطولات المحلية، ومعه شباب الأهلي والشارقة والوصل.

وأشار إلى أن صراع الهبوط لن يقل شراسة عن المواسم الماضية، وأن الفريق الذي يستطيع جمع أكبر عدد من النقاط خلال الدور الأول، سيضمن بقاءه بنسبة كبيرة في عالم المحترفين، مستبعداً دخول عجمان وكلباء في هذا الصراع، بناءً على أداء الفريقين في أول جولتين، وعمل إدارة الناديين الجيد خلال السنوات الماضية في دعم وتجهيز الفريق الأول، وتوقع أن تتكرر ظاهرة «الصاعد الهابط» هذا الموسم، على ضوء تعاقدات ناديي الظفرة ودبا الصاعدين من دوري الدرجة الأولى، وذلك إذا لم تتدارك إدارة الناديين الأمر مبكراً، وقبل فوات الأوان، لتجنب ما حدث للعديد من الأندية الصاعدة للمحترفين في المواسم الماضية.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تغلب الوصل على ضيفه بني ياس 2 - 0، والعين على ضيفه البطائح 2 - 1، في مباراة أحرز فيها لابا كودجو لاعب العين، الهدف رقم 9000 في تاريخ دوري المحترفين، وتغلب النصر بصعوبة على مضيفه كلباء 1 - 0، ليحقق الفوز في مباراته الافتتاحية بالدوري للمرة الثانية على التوالي، وحقق الشارقة الفوز على مضيفه دبا 3 - 1، واستهل شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري، بالفوز على ضيفه الظفرة 2 - 0، ونجح خورفكان في الفوز على ضيفه الجزيرة 3 - 2، في أولى مفاجآت الدوري مبكراً، والتي دفع ثمنها الجهاز الفني للجزيرة، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، بصدور قرار بإقالته، ليكون واحداً من أسرع قرارات الإقالة في تاريخ دورينا، فيما فاز الوحدة على عجمان 2 - 0، وأحرز الهدفين المهاجم السوري عمر خريبين، ليؤكد رغبته في المنافسة القوية على لقب الهداف في الموسم الحالي.

19

شهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل 19 هدفاً، موزعين بين 6 أهداف في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، وفي تكرار لعدد الأهداف المسجلة في افتتاحية الموسم الأول في عصر الاحتراف 2008 - 2009، وموسم 2016 - 2017، ويبقى موسم 2018 - 2019 الأفضل، بتسجيل 31 هدفاً في انطلاقة الدوري.

30

افتتح غويلهرم دا سيلفا لاعب شباب الأهلي، الأهداف المسجلة في النسخة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بهدف فريقه الأول أمام الظفرة، في المباراة التي انتهت لمصلحة «الفرسان» بهدفين دون مقابل، وليصل رصيد اللاعب إلى 30 هدفاً خلال 69 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، بواقع تسجيل 12 هدفاً، ولعب 18 تمريرة حاسمة.

6

ظهر الرقم 6 مرتين في إحصاءات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والمرة الأولى عندما أحرز أدريلسون سيلفا هدف الوصل الأول بكرة رأسية في مرمى بني ياس بعد ضربة ركنية، ليسجل الوصل 6 من آخر 14 هدفاً في مرمى «السماوي» من ركنيات، والمرة الثانية عندما أحرز هدف دبا الوحيد، محمود المرضي، ليصبح سادس لاعب أردني يسجل في تاريخ دوري المحترفين، وثالث أردني يسجل لدبا، بعد ياسين البخيت ويوسف الرواشدة.