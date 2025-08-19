زكريا أحمد يشيد بدور حمدان وعيسى ويحمّل الحراس مسؤولية 4 أهداف

أشاد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، بالمستوى الذي قدمه أحمد حمدان حارس خورفكان، مؤكداً أنه كان العلامة الفارقة في فوز فريقه الصعب وبعشرة لاعبين على الجزيرة، وأثنى كذلك على مدربه حسن إسماعيل، مدرب حراس منتخبنا الأول السابق، الذي يشرف على تدريب حمدان هذا الموسم، وعلى خالد عيسى حارس العين، بتصديه لعدة كرات حاسمه في لحظات حرجة أمام البطائح، ومشيراً إلى أن الحراس يتحملون مسؤولية 4 أهداف بواقع هدفين في مرمى دبا، وهدف واحد في كل من مرمى بني ياس ومرمى كلباء، وإلى أن 5 أهداف سجلت من تسديدات، ومثلها من ضربات رأسية، ونوه إلى أن أبرز أخطاء الحراس كانت في التمركز والقرار الخاطئ، وردة الفعل الضعيفة.

وأوضح أن تسجيل 13 هدفاً في الشوط الثاني، مقابل 6 أهداف في الشوط الأول، دليل على تأثير الطقس الحالي على اللاعبين، وعدم امتلاك الأندية للاعبين بدلاء على مستوى لياقة عالٍ، وأشار إلى الخروج بشباك نظيفة من قبل كل من أحمد شامبية، حارس النصر، وحمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، وخالد السناني، حارس الوصل، وزايد الحمادي حارس الوحدة، مرحباً بعودة السناني إلى الدفاع عن «عرين الفهود»، بعد موسم ماضٍ غير سعيد.