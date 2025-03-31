أحمد ضياء: درع دوري المحترفين لا يزال في الملعب

أكد أحمد ضياء لاعب المنتخب الوطني السابق والخبير الفني، أن درع دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، لا يزال في الملعب مع بقاء 7 جولات على النهاية، وأن من الخطأ رمي الشارقة للمنديل أو اعتقاد شباب الأهلي بأنه حسم اللقب بعد تعادل الفريقين السلبي في الجولة 19، وثبات فارق النقاط بينهما في صراع المقدمة.

وأوضح، أن كل ما في الأمر بعد تعادل الفريقين بالجولة 19، أن يكون حسم شباب الأهلي للقب الدوري في يده وحده، ويحتاج فقط للفوز بخمس مباريات مقبلة لتحقيق هذا الهدف، ويختلف الأمر بالنسبة للشارقة الذي أصبح يحتاج إلى خدمة نفسه بنفسه، وكذلك مساعدة من الآخرين، وشدد على صعوبة دخول طرف ثالث مع الفريقين في الصراع على القمة أو حتى المركز الثاني، لأن ثنائي شباب الأهلي والشارقة يغردان خارج السرب، في الوقت الذي لا يقدم فيه المنافسون المستوى أو النتائج المتوقعة.

استقرار

واعتبر أحمد ضياء، أن المركز الثالث للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، أصبح بطولة في حد ذاته، مع تنافس أكثر من فريق على هذا المركز، واشتراك هؤلاء المنافسين في عدم استقرار النتائج بشكل واضح، ورأى أن عودة العروبة إلى دوري الدرجة الأولى مسألة وقت ليس أكثر، وأن هروب دبا الحصن من الهبوط، يعتمد على نتائج مواجهاته القادمة لأن منافسيه يفوزون، وأثنى على الروح القتالية التي تحلى بها الفريق في مواجهته وفوزه أمام العين بالجولة 19، وعلى العمل الذي يقوم به المدرب الوطني حسن العبدولي مع دبا الحصن.

وكان شباب الأهلي، قد حافظ على فارق النقاط بينه وبين الشارقة، بعد تعادلهما السلبي في الجولة 19، ليعزز «الفرسان» صدارتهم لجدول الترتيب بالوصول إلى 48 نقطة، ويبقى الشارقة في المركز الثاني ولديه 41 نقطة، وحسم الوحدة مباراته وكلباء بالفوز بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده للنقطة 34، ويبقى بالمركز الثالث، ويتوقف رصيد كلباء عند 22 نقطة بالمركز 11، وحقق الوصل الفوز على عجمان بهدفين نظيفين، ووصل للنقطة 30 في المركز الخامس، وتجمد عجمان عند النقطة 25 في المركز التاسع.

انتصار

وخطف خورفكان انتصاراً ثميناً من ضيفه الجزيرة بهدف وحيد، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم للمركز السابع، وتوقف الجزيرة عند النقطة 30 ليستقر في المركز الرابع، وتغلب دبا الحصن على ضيفه العين 3 - 2، ووصل برصيده للنقطة 13 وبقي بالمركز 13 قبل الأخير، وتوقف رصيد العين عند 29 نقطة، وتراجع للمركز السادس، وحسم بني ياس موقعة ضيفه العروبة بنتيجة 2 - 1، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، وتقدم للمركز العاشر، وتجمد العروبة عند 3 نقاط، ولا يزال حبيس المركز 14 الأخير، وحقق البطائح الفوز على مضيفه النصر بهدف يتيم، ورفع رصيده للنقطة 19، وبقي في المركز 12، وتوقف النصر عند النقطة 26، وتراجع للمركز الثامن.