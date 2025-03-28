نهيان بن زايد: انتخاب منصور بن محمد لرئاسة اللجنة الأولمبية إضافة نوعية لمسيرة الرياضة الإماراتية

أعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، مشيداً سموه برؤيته الطموحة وقيادته الرياضية الاستثنائية التي ستسهم في تعزيز وتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن تولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لهذه المسؤولية، يأتي في مرحلة تشهد تطوراً مستمراً في الرياضة الإماراتية، حيث سيعمل سموه على دعم تنظيم الرياضات الأولمبية، وتوحيد جهود الاتحادات الرياضية، وتعزيز الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وأشار سموه إلى أن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم يشكل إضافة نوعية لمسيرة الرياضة الإماراتية، من خلال دوره في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية، وترسيخ دور الإمارات مركزاً رئيساً لدعم الرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.

وتمنى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، متطلعاً إلى مزيد من التقدم والإنجازات التي تعزز مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية للدورة 2024 - 2028 بالتزكية.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة عن تقديره لثقة الجمعية للجنة الأولمبية التي نالها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة مسيرة التطوير للعمل الرياضي بالدولة، في ظل الخبرة التي يتمتع بها سموه، وسجله الحافل في دعم وتطوير القطاع الرياضي بمختلف مجالاته.

وأكد أن انتخاب سموه بالتزكية يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها في قلوب الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يشكل دافعاً قوياً لتعزيز منظومة العمل الرياضي، ودعم الاتحادات والكوادر الوطنية للمنافسة في أكبر المحافل القارية والدولية. وتمنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة لسمو الشيخ منصور بن محمد مواصلة مسيرة الإنجازات التي تقود الإمارات إلى الريادة الإقليمية والقارية والعالمية.