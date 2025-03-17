5 ظواهر تحكيمية بارزة بـ18 جولة في دوري المحترفين

تتبقى 8 جولات على نهاية دوري أدنوك للمحترفين المتوقف حالياً لظروف مشاركات أنديتنا الخارجية ومنتخبنا الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب قمتي الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب الأهلي المؤجلتين من الجولة 16 من عمر المسابقة الأقوى والأطول للكرة الإماراتية، والتي شهدت حتى الآن 5 ظواهر تحكيمية بارزة يمكن رصدها بعد مرور 18 جولة، وظهور ملامح المنافسة على الوصول لمنصة التتويج، وصراع الهروب من شبح الهبوط.

1 - حصيلة رقمية

أقيمت 124 مباراة حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، سجل خلالها 401 هدف بمعدل 3.23 أهداف في المباراة الواحدة، وخرجت الشباك نظيفة 61 مرة، وأدار تلك المباريات 28 حكماً للساحة من المواطنين والأجانب، وتم احتساب 54 ركلة جزاء خلال تلك المباريات، وكان نصيب شباب الأهلي منها 9 ركلات، وتلاه الجزيرة 7، والشارقة 6، وعجمان 5، وكل من العين وخورفكان 4، والوحدة والنصر ودبا الحصن وكلباء 3، والبطائح والعروبة وبني ياس ركلتين، وحصل الوصل على ركلة جزاء وحيدة.

فيما كان دبا الحصن الأكثر ارتكاباً لركلات الجزاء، واحتسبت عليه 8 ركلات، وتلاه العروبة 7، والبطائح 6، وكل من النصر وعجمان 5، والعين وكلباء 4، والوحدة والوصل وبني ياس 3، والجزيرة وشباب الأهلي ركلتين، وخورفكان والشارقة ركلة جزاء واحدة، كما ارتكبت أندية الدوري 3081 خطأً، وكان أكثرهم عجمان وارتكب 263 خطأً، وتلاه شباب الأهلي 260، والعروبة 240، وأقلهم ارتكاباً للأخطاء الوحدة 194 خطأً، وكل من النصر والعين 193 خطأً.

وبالنسبة للبطاقات الملونة، فظهرت 518 مرة، موزعة بين ظهور البطاقة الصفراء 491 مرة، وكان لاعبو كل من خورفكان وكلباء وعجمان، الأكثر حصولاً عليها بـ44 و43 و42 بطاقة بالترتيب، وأقلهم الجزيرة وبني ياس والوحدة بـ28 و27 و24 على التوالي، وظهور للبطاقة الحمراء 27 مرة، ونال منها لاعبو الوصل 4 بطاقات، وبني ياس 3، وبقية أندية الدوري بطاقتين، باستثناء كل من لاعبي البطائح والوحدة اللذين نال كل منهما بطاقتين، وخلا سجل النصر من البطاقات الحمراء في الدوري حتى الجولة 18.

2 - الحكم المواطن

شارك في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى التوقف الحالي، 19 حكماً للساحة مواطناً، وتقدمهم أحمد سالم خلفان الذي أدار 12 مباراة، وتلاه بفارق مباراة واحدة كل من محمد الهرمودي، عمر آل علي، سلطان محمد صالح ويحيى الملا، ثم أدار عادل النقبي 8 مباريات، وتلاه بفارق 3 مباريات كل من أحمد عيسى درويش، حمد علي يوسف، بدر بوجمهور، نواف الزيودي، أحمد حسن بلال، يوسف الجسمي وناصر العالي، وأدار 4 مباريات كل من سلطان عبد الرزاق، سهيل عبدالله وسيف أحمد المصعبي، وأدار مباراة واحدة كل من روضة المنصوري، عبدالله راشد وزايد النعيمي.

3 - حكم «الفار»

استعان اتحاد الكرة بعدد من الحكام الأجانب في تقنية الفيديو «الفار»، للمشاركة في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بداية من الجولة الخامسة، وهو ما ساهم في تقليل الأخطاء، وفي تطوير مستوى حكام الفيديو المواطنين، وشجع الاتحاد على الدفع بعدد من الوجوه الجديدة من الأطقم التحكيمية سواء من حكام الساحة أم المساعدين خلال المباريات، ومن بين حكام الفيديو الأجانب الذين تمت الاستعانة بهم في تقنية الفيديو، فيرناندو راباليني، الين بوروساك، دانييلي دوفيري، إنغل مونروي، فابيو أوليفيرا، اسمير ساقر كوفيك.

4 - الحكم الأجنبي

أدارت 9 أطقم أجنبية، 10 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة 18، ومنها 7 أطقم أوروبية، وطاقم واحد من كل من البرازيل والمكسيك، وسجلت الصافرة الأجنبية الحضور الأكبر في المباريات التي يكون العين طرفاً فيها 5 مرات، وتلاه شباب الأهلي 4 مرات، وكل من الوصل والوحدة 3 مرات، والشارقة والجزيرة مرتين، والنصر مرة واحدة، وتبلغ تكلفة الاستعانة بالطاقم الأجنبي الواحد 170 ألف درهم، ليكون إجمالي التكلفة حتى الآن مليون و700 ألف درهم.

وتأخر ظهور تلك الأطقم في ملاعب المسابقة حتى الجولة الثالثة عندما أدار طاقم ألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زواير مباراة الوصل والنصر، وانتهت بفوز الوصل 3 - 1 يوم 21 سبتمبر الماضي، وأدار طاقم هولندي بقيادة داني ماكيلي مباراة شباب الأهلي والوحدة يوم 22 من الشهر نفسه، وانتهت بفوز «الفرسان» 5 - 4، ثم ظهرت الصافرة الأجنبية مرة واحدة في كل من الجولتين الرابعة والخامسة، عندما أدار الفرنسي كليمون توربان مباراة العين والوصل في 26 سبتمبر 2024، والإيطالي دافيد ماسا مباراة العين والوحدة في 6 أكتوبر الماضي، وانتهت المباراتان بفوز العين بالأولى 4 - 2، وخسارته للثانية 1 - 2.

وغاب التحكيم الأجنبي حتى الجولة العاشرة، ليكون ظهوره الأكبر بإدارة 3 مباريات في الدوري، إذ أدار البرازيلي ويلتون بيريرا مباراة الشارقة والوحدة يوم 14 ديسمبر الماضي، وفاز الشارقة 2 - 0، وأدار الألماني دانيل سايبيرت مباراة الجزيرة والعين يوم 15 ديسمبر، وانتهت بفوز العين 3 - 1، وأدار السلوفيني مباراة شباب الأهلي والوصل يوم 15 من الشهر نفسه، وانتهت بفوز «الفرسان» 3 - 0، ثم ظهر الحكم الأجنبي في الجولتين 11 و12، عندما أدار المكسيكي مباراة العين والشارقة، وانتهت بالتعادل السلبي يوم 5 يناير 2025، وظهر ويلتون بيريرا مجدداً ليدير مباراة العين وشباب الأهلي في الـ 10 من الشهر نفسه، وانتهت بفوز «الفرسان» 1 - 0.

وكان الظهور الأخير للحكم الأجنبي حتى الآن في الجولة 13، بعدما انحصر الصراع تقريباً بين شباب الأهلي والشارقة على درع الدوري هذا الموسم، وذلك عندما أدار الحكم الروسي سيرجي كاراسيف مباراة شباب الأهلي والجزيرة، وانتهت لمصلحة «الفرسان» 2 - 1 يوم 21 يناير 2025.

5 - الصافرة النسائية

ظهرت الصافرة النسائية مرة واحدة حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما أدارت حكم الساحة روضة المنصوري مباراة دبا الحصن وعجمان يوم 22 فبراير الماضي، وانتهت بفوز عجمان 1 - 0، ضمن الجولة 17، وساعدها في إدارة المباراة سعيد راشد المرزوقي حكماً مساعداً أول، والحكمة الدولية أمل جمال حكماً مساعداً ثانياً، وفيرناندو رابليني حكماً للفيديو، وخلود الزعابي حَكَمة فيديو مساعدة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقود فيها روضة مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سبق لها أن قادت مباراتين في الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، والأولى كانت بين العين والبطائح ضمن الجولة 25، وانتهت بفوز البطائح 2 - 0، والثانية بين بني ياس وعجمان ضمن الجولة 26 الأخيرة، وانتهت بالتعادل 1 - 1.