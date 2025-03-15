تفاؤل بخطف الأبيض إحدى بطاقتي التأهل للمونديال

يسود الشارع الرياضي في الإمارات حالة من التفاؤل بإمكانية خطف المنتخب الوطني إحدى بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق «الأبيض» الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب ضيفيه قيرغيزستان وقطر 3 - 0 و5 - 0 بالترتيب، ليعزز موقعه في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني، و6 نقاط عن إيران في المركز الأول.

وما يسهم في ارتفاع حالة التفاؤل، أن كل شيء لا يزال وارداً حدوثه في التصفيات مع عدم حسم أي من منتخبات المجموعة الأولى حتى الآن لبطاقات التأهل المباشر أو الدور الرابع من التصفيات.

حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ويتوفر مكانان آخران مباشران من خلال مباريات فاصلة تضم الفريقين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث، في حين من الممكن الحصول على مكان إضافي من خلال مباريات فاصلة بين الاتحادات القارية.

حظوظ

ودعم «الأبيض» حظوظه في التأهل للمونديال للمرة الثانية، بعدما كان ظهوره الوحيد في نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1990، بانتصارين مثيرين للإعجاب في نوفمبر الماضي، ويسعى إلى الحصول على الحد الأقصى من النقاط عندما يحل ضيفاً على إيران وكوريا الشمالية في الجولتين السابعة والثامنة يومي 20 و25 مارس الجاري، واللذين سبق وواجهما منتخبنا في الجولتين الثانية والثالثة، ليخسر أمام ضيفه منتخب إيران بهدف دون مقابل، ويتعادل مع ضيفه منتخب كوريا الشمالية بهدف مقابل هدف.

ويخضع منتخبنا الوطني الأول، لمعسكر داخلي في جبل علي في دبي منذ يوم الأحد الماضي، تحت قيادة مدربه باولو بينتو، واكتملت القائمة المختارة من 27 لاعباً أمس الجمعة، بعد انضمام لاعبي الشارقة وشباب الأهلي والوصل والنصر، بعد انتهاء مبارياتهم الآسيوية والخليجية، ويظهر في صفوف «الأبيض» للمرة الأول، الرباعي كايو لوكاس ولوان بيريرا لاعبي الشارقة.

وجوناتاس سانتوس لاعب الوصل، وعلاء الدين زهير مدافع الوحدة، كما يعود للتشكيلة خالد توحيد حارس مرمى الشارقة، وسلطان عادل مهاجم شباب الأهلي، وعبدالله رمضان لاعب الجزيرة، إلى جانب بقية اللاعبين، وهم حراس المرمى خالد عيسى من العين، حمد المقبالي من شباب الأهلي.

وعلي خصيف من الجزيرة، ومعهم المدافعين محمد العطاس، خليفة الحمادي وزايد سلطان من الجزيرة، لوكاس بيمنتا من الوحدة، كوامي كويدو من العين، خالد الظنحاني وماركوس ميلوني من الشارقة، وعبدالله إدريس من النصر، ولاعبي الوسط يحي نادر من العين، ماكنزي هانت من فليتوود الإنجليزي، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما من الوصل، عصام فايز من عجمان، يحيى الغساني وحارب عبدالله من شباب الأهلي، والمهاجمين، برونو أوليفيرا من الجزيرة، وكايو كانيدو من الوصل.

تكاتف

وقال محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم: «إن الجميع مطالب بالتكاتف خلف منتخبنا الوطني في الجولتين المقبلتين من التصفيات الآسيوية، مع ارتفاع سقف الطموحات بإمكانية حصول «الأبيض» على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026».

وأكد أن العودة من أمام إيران وكوريا الشمالية، ممكنة إذا تحلى اللاعبين بالتركيز والروح القتالية كما فعلوا في الجولتين الماضيتين من التصفيات عندما فزنا على قيرغيزستان وقطر.

وأضاف ، يجب التركيز على المرحلة المقبلة من التصفيات مع بقاء 4 جولات فقط على نهاية المرحلة الثالثة، وارتفاع حظوظ «الأبيض» في التأهل إلى كأس العالم، بعدما نجح في تقليص فارق النقاط بينه وبين أوزبكستان في المركز الثاني.

ودعا الجميع إلى دعم لاعبي منتخبنا، مؤكداً على أن المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزة من أفضل لاعبي دوري أدنوك للمحترفين في الوقت الحالي، وتمنى أن ينجحوا في إسعاد جمهور «الأبيض» بتحقيق إنجاز تاريخي.

وبدوره، قال الدكتور موسى عباس، الخبير والباحث والمحلل الرياضي: «أرى من وجهة نظري الشخصية، أن كل اختيارات باولو بينتو، للعناصر الحالية في صفوف منتخبنا الوطني صحيحة، واللاعب الوحيد الذي كان لا بد من الجلوس مع المدرب البرتغالي ومعرفة أسباب عدم استدعائه للقائمة المختارة للمرة الثانية على التوالي، هو علي صالح لاعب الوصل».

وأعرب عباس عن تفاؤله الكبير بوصول منتخبنا إلى نهائيات المونديال المقبل، بقوله: «لدى منتخبنا فرصة تاريخية للوصول إلى كأس العالم، وفقاً لمستوى العناصر الحالية، والرباعي الجديد الذي يتقدمه كايو لوكاس لاعب الشارقة، وأثق أن منتخبنا قادر على المنافسة بقوة على المركزين الأول والثاني للمجموعة الأولى، والحصول على إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال».

وأضاف: «يحتاج منتخبنا إلى العودة بنتيجة إيجابية من إيران، وتحقيق الفوز على كوريا الشمالية، لتكون مواجهتنا وأوزبكستان فاصلة في حسم إحدى بطاقتي الوصول لكأس العالم، وأنا ثقتي كبيرة بقدرات لاعبي منتخبنا على تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره سنوات طويلة، لأن مستوى المجموعة الحالية يؤهلهم لتحقيق هذا الإنجاز».

في حين قال عنتر مرزوق، مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، أن منتخبنا قادر على الوصول إلى نهائيات كأس العالم من خلال التأهل المباشر، بعد نجاحه بالفوز في الجولتين الخامسة والسادسة، وتقليصه لفارق النقاط بينه وبين منتخب أوزبكستان إلى 3 نقاط، وأشترط لتحقيق ذلك العودة من أمام إيران وكوريا الشمالية بنتيجة إيجابية ليكون الحسم في لقاء أوزبكستان في الإمارات يوم 5 يونيو 2025.

وأعرب عن تفاؤله والشارع الرياضي الإماراتي بتأهل منتخبنا إلى المونديال القادم، خاصة بعد التدعيم الأخير لصفوف «الأبيض» بعدد من العناصر المهمة، مجدداً في الوقت نفسه بجلوس اتحاد الكرة مع باولو بينتو، لمناقشة في بعض اختياراته للقائمة الحالية أو القوائم الماضية.

لأننا أمام فرصة تاريخية للوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد مشاركة وحيدة في مونديال إيطاليا 1990.

أما حميد سليمان، مدير نادي الفجيرة السابق، فأكد على أن الأوان قد آن أمام منتخبنا للتأهل لكأس العالم 2026، وعلى اللاعبين التمسك بالفرصة التاريخية الحالية، والقتال على الخروج بنتيجة إيجابية من الجولتين المقبلتين، معرباً عن ثقته الكبيرة في قدرة «الأبيض» على تحقيق هذا الأمر.

وإسعاد جمهوره بالوصول إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1990، ومنوهاً إلى أن المنتخب يضم مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على الأداء القوي، ومتمنياً أن يثمر ذلك عن تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه كرة القدم الإماراتية منذ سنوات طويلة.

تأكيد

بينما أكد عبدالعزيز هيكل لاعب البطائح الحالي والمنتخب الوطني السابق، ثقته في قدرات زملائه لاعبي «الأبيض» في تقديم الأداء القوي أمام منتخبي إيران وكوريا الشمالية، والعودة بالنتيجة الإيجابية المساعدة على حسم التأهل إلى المونديال المقبل.

وشدد على أن منتخبنا قادر على الحصول على إحدى بطاقتي التأهل المباشر لكأس العالم، بعدما تم تدعيم صفوفه بعدد من العناصر المتميزة الجديدة، إلى جانب فوزه في الجولتين الخامسة والسادسة، وما يعزز من حظوظه القوية في التأهل المباشر، تقليص الفارق بينه وبين أوزبكستان في المركز الثاني إلى 3 نقاط فقط.

وأوضح هيكل أن هناك مواجهة مهمة تنتظر «الأبيض» أمام أوزبكستان في الإمارات في الجولة التاسعة خلال يونيو المقبل، واعتبرها فرصة قوية لحسم التأهل المباشر، شرط الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهتي إيران وكوريا الشمالية، وطالب الجماهير بالاستمرار في دعم المنتخب حتى آخر لحظة من عمر التصفيات.

موضحاً أن الجماهير قادرة على لعب دور مؤثر ومهم في مسيرة «الأبيض» نحو تحقيق الطموح والحلم الذي طال انتظاره، ومشيداً بالدور الذي لعبه جمهور الكرة الإماراتية مع المنتخب طوال الجولات الماضية من عمر التصفيات، وحتى وصول المنتخب إلى وضعية قوية على قائمة المرشحين للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.