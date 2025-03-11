اليوم.. بدء محاكمة الأطباء المتهمين بالإهمال في وفاة «مارادونا»

تنطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم، المحاكمة المنتظرة لثمانية من أفراد الطاقم الطبي المتهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، وسط تصريحات نارية من عائلته، التي تتهمهم بالتستر والتسبب في وفاته بطريقة «مريبة».

قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة، فجرت دالما مارادونا، الابنة الكبرى للأسطورة الراحل، مفاجآت جديدة حول الظروف المحيطة بوفاة والدها، مؤكدة أن عائلتها تعيش حالة من القلق والخوف بسبب ما وصفته بـ«المافيا الطبية» التي حاولت إخفاء الحقائق.

وقالت دالما في تسجيل مصور نشرته عبر حساباتها الرسمية: «والدتي خائفة، تخبرني باستمرار ألا أتكلم، لكنني لا أستطيع الصمت، نحن بحاجة إلى كشف الحقيقة»، وأشارت إلى أن لديها أدلة جديدة تدين الفريق الطبي الذي أشرف على حالة والدها في أيامه الأخيرة.

الأسطورة مارادونا، الذي توفي في 25 نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية، كان قد خضع قبل وفاته بأسبوعين فقط لجراحة دقيقة في المخ، لكن عائلته تؤكد أنه لم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة بعد خروجه من المستشفى، وهو ما أكده تقرير طبي صدر عام 2021.

حيث وصف الفريق الطبي بأنه تعامل مع الحالة «بشكل غير لائق ومتهور»، وتشمل قائمة المتهمين في القضية جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، إضافة إلى ستة آخرين، من بينهم أطباء وممرضون مسؤولون عن متابعة حالة مارادونا الصحية، ويواجه هؤلاء عقوبات قد تصل إلى 25 عاماً في السجن بتهمة «نية القتل العمد».

من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة، اليوم، في محكمة سان إيسيدرو، حيث سيُعرض الملف الطبي بالكامل، إلى جانب التسجيلات والوثائق التي قدمتها العائلة كأدلة تثبت وقوع الإهمال والتقصير، وتوصل تحقيق النيابة العامة في الأرجنتين إلى أن مارادونا كان بإمكانه النجاة لو حصل على رعاية طبية ملائمة، وهو ما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية للفريق الطبي المسؤول عن حالته، وسط جدل حول مدى تقصيرهم في توفير العلاج اللازم.

تشكل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا القانونية في الوسط الرياضي، إذ قد تترتب عليها تغييرات جوهرية في أساليب الرعاية الطبية المقدمة للنجوم والمشاهير، وتأتي هذه المحاكمة في ظل تزايد الجدل حول الأخطاء الطبية التي أودت بحياة رياضيين في ظروف مشابهة، ما يجعلها محطة حاسمة في تحديد مسؤوليات الطواقم الطبية ومدى التزامها بمعايير العلاج اللازمة.