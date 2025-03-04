435 ألف درهم غرامات مالية على أندية المحترفين

وصلت قيمة الغرامات المالية الموقعة من قبل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، على أندية المحترفين ومنتسبيها من لاعبين ومدربين وإداريين وجماهير في مشاركاتها في مسابقات الفريق الأول في موسم 2024 - 2025، إلى 435 ألف درهم، موزعة بين 205 آلاف غرامة في دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة 17، و90 ألفاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و10 آلاف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و40 ألفاً في كأس سوبر إعمار، و30 ألفاً على اللاعبين، و60 ألفاً على المدربين والإداريين.

تلقى النصر العقوبة الأقصى في مباراة واحدة، حينما عاقبته لجنة الانضباط بمبلغ إجمالي قيمته 70 ألف درهم، وتوزعت العقوبات والغرامات المالية لتتضمن منع مدير فريقه الأول علي عباس، من مرافقة فريقه 3 مباريات، وغرمته 20 ألف درهم للتلفظ على حكم مباراة الفريق والوصل في الدوري.

والإساءة له عبر الوسائط الإعلامية، ومنع إداري الفريق حميد عباس مرافقة فريقه مباراة واحدة، وغرمته 20 ألف درهم، للتلفظ على حكم المباراة، ومنع المدرب الهولندي الفريد شرودر مرافقة فريقه مباراة واحدة، وغرمته أيضاً 20 ألف درهم للتلفظ على الحكم، وعقوبة الإنذار لنادي النصر، وغرمته 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل تجاه الحكم المساعد الثاني ولاعبي الوصل.

روح رياضية

حصل شباب الأهلي ومنتسبوه على غرامات مالية وصلت قيمتها إلى 145 ألفاً، ليكون الأعلى بين أندية المحترفين تحملاً للغرامات، وتوزعت بين 95 ألفاً في الدوري، وتتضمن إيقاف لاعبه برنو كاسكاردو، مباراة وتغريمه 15 ألف درهم، للقيام بحركة غير مهذبة تجاه زميله، وهي العقوبة الأكبر بين اللاعبين.

وفرض غرامة مالية على النادي قيمتها 30 ألف درهم لقيام جماهيره بارتكاب أفعال تخرج عن الروح الرياضية، و10 آلاف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة، و10 آلاف أخرى لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية وللتلفظ على لاعب الفريق المنافس، و30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة الواحدة.

كما تضمنت الغرامات الإجمالية، عقوبات وغرامات مالية وصلت إلى 30 ألفاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لتلفظ جماهيره على حكم المباراة، و20 ألفاً في كأس سوبر إعمار، لقيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية في مباراة الفريق أمام الوصل، بعد التتويج بلقب البطولة.

يأتي الشارقة في المركز الثاني بعد «الفرسان» في قائمة الغرامات الموقعة على أندية المحترفين بقيمة إجمالية وصلت إلى 85 ألف درهم، موزعة بين 75 ألفاً في الدوري.

وتتضمن العقوبات فرض غرامة مالية على النادي قيمتها 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في مباراة واحدة، و10 آلاف لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية وإلقاء عبوات السوائل داخل الملعب، و35 ألفاً لحصول لاعبيه على 7 بطاقات في مباراة واحدة، و10 آلاف في كأس المحترفين، لقيام جماهيره بالتلفظ على النادي المنافس.

يعد الوصل ثاني أعلى الأندية بعد النصر، في تعرضه لعقوبة مالية كبيرة بسبب مباراة واحدة، بعدما فرضت عليه لجنة الانضباط 40 ألف درهم، لقيام جماهيره بالقيام بأفعال تخرج عن الروح الرياضية في الدوري.

كما فرض عليه غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس في كأس المحترفين، إلى جانب 20 ألف درهم لقيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية وإلقاء عبوات السوائل تجاه لاعبي شباب الأهلي في كأس سوبر إعمار، ليصل مجمل الغرامات المالية الموقعة على النادي حتى الآن إلى 70 ألف درهم.

تصريحات إعلامية

حصل البطائح ومنتسبوه على غرامات مالية وصلت قيمتها إلى 20 ألف درهم، وتوزعت العقوبات بين توجيه عقوبة الإنذار للاعبه سعيد جمعة، وتغريمه 10 آلاف درهم، للتصريحات الإعلامية المسيئة التي أدلى بها عقب انتهاء مباراة في الدوري، وفرض غرامة مالية على النادي 10 آلاف درهم، لعدم توفير طبيب مرخص في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقعت عقوبة الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف درهم على كل من دبا الحصن، والوحدة، والعين وعجمان، و5 آلاف درهم على نادي الجزيرة، إذ فرضت الغرامة على دبا الحصن وعجمان، لعدم توفير طبيب مرخص في مباراة لكل من الفريق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وعلى الوحدة لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل في الملعب، وعلى العين لقيام أحد جماهيره بالنزول للملعب في البطولة نفسها، بينما وقعت عقوبة الإنذار للاعب الجزيرة رامون ميريز، وغرم 5 آلاف درهم.