زكريا أحمد: الكرات العرضية تستمر في إثارة قلق الحراس والأندية

أكد الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة أن الكرات العرضية لا تزال تتسبب في إثارة القلق في دوري أدنوك للمحترفين، مع استمرار عدم إجادة الحراس التعامل معها، وخاصة في الجولة 18، التي يتحمل «أسود الشباك» مسؤولية هدفين فقط من أهدافها الـ13، وتم إحرازهما من خطأين لحارسي الوصل وخورفكان في التعامل مع الكرات العرضية خلال مباراة الفريقين التي انتهت لمصلحة خورفكان بنتيجة 2 - 1، وأشار إلى أن أخطاء الحراس في الكرات العرضية وصل إلى 27 خطأ مع نهاية الجولة 18.

وقال: سهيل المطوع يبقى رقماً صعباً في حراسة المرمى هذا الموسم، ولا يزال مؤثراً مع دبا الحصن رغم ترتيب فريقة المتأخر، وحاول سهيل المحافظة على شباكه نظيفة والخروج بتعادل صعب من ملعب الجزيرة، وتصدى لضربة جزاء، ولكن زميله تسبب في ركلة جزاء ثانية سجل منها الجزيرة هدف الفوز والمباراة الوحيد في الوقت القاتل، وأثنى على استمرار تألق الحارس حمد المقبالي، ومحافظته على نظافة شباك شباب الأهلي للمباراة السابعة، بعد تصديه للكثير من الكرات الصعبة أمام بني ياس.

ونوه بنجاح عادل الحوسني حارس الشارقة، بالخروج بشباك نظيفة للمباراة الـ11، وتوقع تحقيق الشارقة رقماً قياسياً في معدل الشباك النظيفة بالدوري مع نهاية النسخة الحالية للدوري، مع تصدر الفريق لقائمة الشباك النظيفة حتى الآن، كما أشار إلى خروج كل من سلطان المنذري حارس كلباء، وإبراهيم عيسى حارس البطائح، بشباك نظيفة بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل السلبي، ليرتفع عدد مرات المحافظة على الشباك نظيفة في الدوري إلى 61 من 124 مباراة.