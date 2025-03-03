تدخلات تقنية الفيديو وركلة جزاء عجمان تثيران الجدل

شهدت الجولة 18 من عمر دوري أدنوك للمحترفين تدخلات إيجابية، وأخرى سلبية من تقنية الفيديو، التي أضاع معها حكام الساحة وقتاً طويلاً عند العودة إليها، مثلما حدث خلال مباراة شباب الأهلي وبني ياس عندما ضاع قرابة 4 دقائق في نهاية الشوط الأول، بعد تدخل سلبي من تقنية الفيديو في ركلة جزاء صحيحة احتسبت لمصلحة «الفرسان»، من قبل حكم الساحة حمد علي يوسف، الذي تغاضى عن إنذار ثانٍ مستحق، وبالتالي طرد لقائد بني ياس فواز عوانة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

في حين احتسب يحيى الملا ركلة جزاء مثيرة للجدل لعجمان في الدقيقة 84، وأصر حكم الساحة على قراره بالرغم من تدخل تقنية الفيديو، وكانت من القرارات المؤثرة، لأن الفريق سجل منها هدفه الثاني، وفاز على النصر 2 - 1، وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في طرد لاعب العروبة ويتينيس في مباراة فريقه أمام الشارقة، وأدارها زايد النعيمي، وفي احتساب ركلة الجزاء الثانية للجزيرة، وسجل منها هدف الفوز أمام دبا الحصن، في المباراة التي أدارها راشد عبدالله محمد، بينما لم تكن هناك أخطاء مؤثرة في مباريات البطائح وكلباء، وأدارها يوسف الجسمي، والوحدة والعين، وأدارها سلطان محمد صالح، وخورفكان والوصل، وأدارها محمد الهرمودي بكفاءة عالية، وبقرارات صحيحة في المواقف الصعبة، ولم تشهد أي تدخل من تقنية الفيديو.