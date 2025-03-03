يوسف عزير: التوقف 26 يوماً فرصة لتعديل الأوضاع

اعتبر يوسف عزير لاعب منتخبنا الوطني الأسبق والمحلل الرياضي أن فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، ستكون فرصة أمام العديد من الأندية لتعديل أوضاعها إذا نجحت في استثمار تلك الفترة الطويلة، والممتدة 26 يوماً لظروف ارتباطات أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا، ومنتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن طموحات الأندية المتنافسة في النسخة الحالية من المسابقة، أصبحت واضحة مع الوصول إلى الجولة 18، وبقاء 8 جولات فقط على إسدال الستار، والإعلان عن أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل، والفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.

توقعات

وتوقع أن تسعى جميع الأندية التي ليس لديها مشاركات في بطولتي آسيا أو في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى خوض عدد من المباريات الودية، وأن تتوقف الفوائد المكتسبة من فترة التوقف، حسب نوعية وقوة المباريات الودية، وتناسبها مع البرنامج المعد للتعامل مع المرحلة المهمة المقبلة من عمر الدوري، وتمنى أن يكون العين أحد الأندية المستفيدة من فترة التوقف، لتحضير الفريق بشكل جيد لمشاركته المقبلة في كأس العالم للأندية من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، مؤكداً أن العين يبقى فريقاً كبيراً، ويملك «جينات» البطولة، وقادراً على العودة في أي وقت، وشدد على أن المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، لم تحسم حتى الآن وهناك فرصة للعودة بقوة للمنافسة، على الرغم من توسيع شباب الأهلي المتصدر، لفارق النقاط بينه وبين الشارقة في المركز الثاني وأقرب مطارديه إلى 7 نقاط.

ترتيب

وكانت نتائج الجولة 18 من عمر دوري أدنوك للمحترفين، قد أسفرت عن فقدان العين المركز الثالث وتراجعه للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة، بعد خسارته على ملعب استاد آل نهيان بنتيجة 1 - 2، أمام مضيفه الوحدة الذي صعد من الترتيب الرابع إلى الثالث بوصوله إلى 31 نقطة، بينما عزز شباب الأهلي موقعه في الصدارة بالفوز على ضيفه بني ياس بهدفين، في استاد راشد بدبي، ووصوله إلى 47 نقطة، كما عزز الشارقة موقعه في الوصافة بفوز ثمين في استاد دبا، على مضيفه العروبة بهدف وحيد، ورفع رصيده للنقطة 40، وخطف الجزيرة فوزاً مثيراً من أمام ضيفه دبا الحصن بهدف يتيم، في استاد محمد بن زايد، ليصبح رصيده 30 نقطة، ويصعد للمركز الرابع.

تراجع

بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 19، وظل في المركز 11، وتوقف رصيد دبا الحصن عند 10 نقاط بالمركز 13 قبل الأخير، والعروبة عند 3 نقاط في المركز 14 الأخير، في حين، حقق عجمان الفوز على ضيفه النصر 2 - 1، في استاد راشد بن سعيد، ووصل للنقطة 25، واحتفظ بالمركز الثامن، وتوقف رصيد النصر عند النقطة 26، وظل بالمركز السابع، وحقق خورفكان فوزاً ثميناً على مضيفه الوصل بالنتيجة نفسها، في استاد صقر بن محمد القاسمي، ووصل للنقطة 24، وظل في المركز التاسع، وتوقف رصيد الوصل عند 27 نقطة، واحتفظ بالمركز السادس، وانتهت مباراة البطائح وضيفه كلباء بالتعادل السلبي، على ملعب استاد خالد بن محمد، ليضيف كل فريق نقطة لرصيده، ويصل البطائح للنقطة 16 ويظل بالمركز 12، وكلباء للنقطة 22، وتراجع إلى المركز العاشر.