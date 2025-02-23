17.000.000درهم حصيلة أنديتنا في بطولتي دوري أبطال آسيا

حصدت أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والعين جوائز مالية كبيرة بإجمالي يصل إلى نحو 17 مليون درهم نظير مشاركتها حتى الآن في بطولتي دوري أبطال آسيا للموسم الجاري 2024 - 2025، وذلك بعدما تأهل الوصل لمواجهة السد القطري يومي 4 و10 مارس المقبل، في ذهاب وإياب الدور ثمن النهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتمكن شباب الأهلي والشارقة من التأهل إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 - 2025، الذي يجمع بين الفريقين في مباراتين ذهاباً وإياباً يومي 5 و12 من الشهر نفسه، في الوقت الذي ودع فيه العين مبكراً دوري الغرب لبطولة دوري النخبة، باحتلاله المركز 12 (الأخير) وفي رصيده نقطتان فقط من 8 مباريات، ليكرر أسوأ نتائجه القارية بعد حصوله على نقطتين فقط عام 2019، وهي واحدة من أسوأ نتائج أنديتنا في مشاركاتها الآسيوية، إلى جانب حصول كل من الشباب في ظهوره القاري عام 2012، والجزيرة 2017، على نقطتين فقط، وحصول كل من النصر 2013، والأهلي (شباب الأهلي حالياً) في 2009، والجزيرة 2011 و2016، على نقطة واحدة، بينما كانت الحصيلة الأسوأ على الإطلاق خروج الوصل دون أي نقاط من المجموعة الثالثة في نسخة 2018.

ويحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جوائز مالية تصاعدية للأندية المشاركة في البطولتين مع تدرج الارتقاء في أدوار المنافسة، لتكون البداية بحصول الأندية المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة النخبة على 3 ملايين درهم، وترتفع المكافأة المالية تدريجياً ، ليحصل البطل على قرابة 44 مليون درهم، والوصيف على نحو 22 مليون درهم، مع العلم أن الجائزة المالية لآخر نسخ البطولة بنظامها القديم، التي توج العين بلقبها، كانت تمنح البطل جائزة مالية 14.7 مليون درهم، والوصيف 7.5 ملايين درهم تقريباً، أما الأندية المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، فتحصل كل منها على نحو 3.7 ملايين درهم، وتتصاعد الجوائز ليحصل البطل على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين درهم.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب تجمع باختاكور الأوزبكي مع الهلال السعودي، والريان القطري مع الأهلي السعودي ذهاباً وإياباً يومي 2 و11 مارس المقبل، واستقلال طهران الإيراني مع النصر السعودي، والوصل مع السد القطري ذهاباً وإياباً يومي 4 و10 من الشهر نفسه، ويتأهل الأربعة الفائزون للانضمام للأندية الأربعة المتأهلة من ثمن نهائي منطقة الشرق، الذي تجمع مبارياته يوكوهاما مارينوس الياباني مع شنغهاي بورت الصيني، وكاوازاكي فرونتال الياباني مع شنغهاي شينهوا الصيني، وجوهور دار التعظيم الماليزي مع بوريرام يونايتد التايلاندي، وغوانغجو الكوري الجنوبي مع فيسيل كوبي الياباني، ويقام الدور ربع النهائي بنظام التجمع خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايو المقبلين، في استادي مدينة الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل في المملكة العربية السعودية.