عمر إسماعيل: تتويج شباب الأهلي بالدوري مسألة وقت

أكد عمر إسماعيل، لاعب المنتخب الوطني وبني ياس الأسبق، أن تتويج شباب الأهلي بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين مسألة وقت ليس أكثر، على ضوء المستويات القوية، والانتصارات الكبيرة، التي يحققها الفريق، وآخرها فوزه على ضيفه عجمان بنتيجة 3 - 1، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة 15 للدوري، وشدد على أن «الفرسان» يمتلكون بالفعل مقومات البطل، وكشفوا عن رغبتهم وإصرارهم على المنافسة بقوة على كل البطولات المشاركين فيها، وأوضح أن الفريق هو الوحيد تقريباً، الذي لديه قائمة بدلاء لا تقل قوة وجودة عن لاعبيه الأساسيين.

وأضاف أنه بالرغم أن فارق الـ 4 نقاط فقط بين شباب الأهلي في الصدارة، والشارقة الوصيف، ليس كبيراً حسابياً ويمكن تعويضه، ولكن الفوارق على أرض الملعب كبيرة بين «الفرسان» ومطارديه، وفي مقدمتهم الشارقة، إذا وضع في الاعتبار أن النصر أو العين في المركز الثالث بفارق كبير، منوهاً بتميز شباب الأهلي حتى الآن بالفوز على جميع منافسيه على القمة في الدور الأول، بالإضافة إلى عدم خسارته حتى الآن، وأن إيقاف تقدمه يتطلب تعثره في أكثر من مرة أمام مطارديه المباشرين المطالبين كذلك بتحقيق سلاسل انتصارات طويلة، ويبدو هذا الأمر صعباً على ضوء نتائج النصف الأول من الدوري.

«الفرسان» يملكون مقومات البطل والفوارق ترجح كفتهم على أرض الملعب

رغبة وإصرار للفريق على المنافسة بقوة في كل البطولات المشارك فيها

وأبدى عمر إسماعيل تعجبه من خسارة الشارقة أمام كلباء 1 - 2 في الجولة 15، على الرغم من توفير مجلس إدارة النادي، وشركة الشارقة للكرة كل الإمكانات المتاحة لخدمة الفريق، مع عدم التدخل في الأمور الفنية مع الروماني أولاريو كوزمين، وتوقع ألا يستطيع الشارقة الاستمرار طويلاً في المنافسة على القمة، وبالتالي سيكون الطريق مفتوحاً أمام «الفرسان» نحو منصة تتويج البطل، في ظل تذبذب نتائج مستويات ونتائج النصر والعين والجزيرة والوحدة، وتراجع الوصل كثيراً عن مستواه، الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، كما توقع لاعب المنتخب الوطني وبني ياس السابق، أن يحسم شباب الأهلي درع الدوري مبكراً، وقبل نهاية المسابقة بأسابيع كثيرة.

يذكر أن شباب الأهلي يغرد منفرداً في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما وسع الفارق بينه وبين مطارديه إلى 4 نقاط، بفوزه الثمين على ضيفه عجمان 3 - 1، ووصوله إلى 41 نقطة، بينما تجمد عجمان عند 19 نقطة، بعدما تلقى الهزيمة الثامنة، وتراجع إلى المركز التاسع على لائحة الترتيب، في حين، خطف كلباء فوزاً مثيراً من الشارقة 2 - 1، ورفع رصيده للنقطة 21 وتقدم إلى المركز الثامن، وتوقف رصيد الشارقة عند 37 نقطة، وبقي في المركز الثاني، وصعد العين المركز الثالث بفوزه على ضيفه البطائح 2 - 1، ووصوله إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد البطائح عند 11 نقطة، وبقي في المركز 12، وتعادل بني ياس وضيفه النصر سلبياً، ويصل بني ياس إلى 16 نقطة، ويتقدم إلى المركز العاشر، ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع.

وتغلب الوحدة على ضيفه خورفكان 3 - 1، ورفع رصيده للنقطة 25، ويظل في المركز الخامس، وتجمد رصيد خورفكان عند النقطة 15، وتراجع إلى المركز 11، وحول الجزيرة تأخره بهدف أمام مضيفه العروبة إلى فوز مثير 5 - 4، ليضيف الجزيرة 3 نقاط ثمينة لرصيده، ويصل للنقطة 24، ويعزز موقعه في المركز السادس، وتوقف رصيد العروبة عند 3 نقاط، وبقي في المركز 14 الأخير، وحقق الوصل فوزاً مهماً على مضيفه دبا الحصن 3 - 2، ورفع رصيده للنقطة 21، وصعد للمركز السابع، وتوقف رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط، وظل بالمركز 13 قبل الأخير.