«الأبيض» وحلم المونديال.. لا مكان للمستحيل

والتي تقام مبارياتها على ملعب استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ويلتقي خلالها منتخبنا مع منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر 2025.
والتي تقام مبارياتها في السعودية بمشاركة منتخبها مع منتخبي العراق وإندونيسيا، على بطاقتي التأهل المباشر، وبالتالي تجنب الصراع مجدداً على الوصول للمونديال من خلال المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية.
والتي يصل إليها صاحبا المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، ويتأهل الفائز منها بمجموع مباراتي الذهاب والإياب خلال نوفمبر 2025، لخوض الملحق العالمي الأكثر صعوبة للحصول على آخر مقاعد كأس العالم.
والدعم المطلوب لمنتخبنا الوطني لتحقيق حلم الظهور للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم بعد مشاركة وحيدة في مونديال إيطاليا 1990، وأكدوا أنه من الضروري حصول كوزمين على الوقت الكافي من معسكرات الإعداد.
والعدد اللازم من المواجهات الودية، لتجهيز اللاعبين بالمستوى المطلوب للوصول للهدف المنشود من الملحق الآسيوي، وتجنب التفريط في فرصة الوصول للمباشر للمونديال، بعدما فرط منتخبنا بفرصة ذهبية للوصول للهدف نفسه من خلال المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية.
مشيراً إلى أن الموسم الماضي انتهى متأخراً عن موعده للعديد من اللاعبين، ومنهم الدوليون الذين شاركوا في جولتين من التصفيات الآسيوية خلال يونيو الماضي، وإلى أن كوزمين قادر على إيجاد حلول لهذا الأمر، من خلال خبرته الكبيرة، واختياراته الجيدة لقائمة لاعبي المنتخب، مع امتلاكه أفضلية وجود كم كبير من اللاعبين المميزين من الذين حصلوا على فرصة لارتداء القميص «الأبيض».
معرباً عن اعتقاده بأن اللاعبين الدوليين لأن يكونوا في احتياج لإعداد بدني كبير، لأنهم سيصلون إلى الملحق الآسيوي، وهم جاهزون بدنياً، وتمنى أن تكون هناك مواجهات ودية مع منتخبات خليجية أو آسيوية، لأنها الأقرب في الأداء الفني والبدني لمنتخبي قطر وعمان المنافسين لـ«الأبيض» في الملحق الآسيوي.
فلسفة المدرب
وكذلك التعرف على فلسفة المدرب الذي لم يحصل بعد على فرصته الكاملة مع المنتخب، وخاض مباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان في آخر جولتين بتصفيات المرحلة الثالثة، بنفس الفكر والنمط القديم للمنتخب مع مدربه السابق البرتغالي باولو بينتو.
مشيراً إلى أنه كان يتمنى تأجيل انطلاقة الدوري، وبدء تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بدون اللاعبين الدوليين، ومنح كوزمين الفرصة لتجميع الدوليين لأطول فترة ممكنة قبل خوض أول مواجهتنا الودية، لأن التأثير النفسي للأداء الفني ونتيجتها كبيراً على اللاعبين.
واختيارات كوزمين، مع ازدياد قاعدة الاختيار بالعديد من العناصر المميزة في دورينا، والتي منحت الفرصة لتمثيل «الأبيض» على الصعيد القاري، وتمنى من الجماهير الاستمرار في دعم منتخبنا ومساندته بكل قوة لتحقيق حلم الوصول للمونديال.
ضيق الوقت
مشيراً إلى العناصر الجديدة تحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى درجة التجانس في الأداء داخل الملعب، على الرغم من معرفة كوزمين المسبقة بهم، وهذا لا يتحقق إلا بمزيد من التجمعات والتدريبات والتجارب الودية قبل خوض المواجهات الرسمية.
منوهاً إلى أن حظوظ «الأبيض» كانت ضعيفة بالتأهل المباشر للمونديال عندما تولى المدرب الروماني المسؤولية، وإلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة، الاهتمام بعلاج الجانب الهجومي الضعيف للمنتخب، وتوقع أن يتحقق ذلك من خلال المزيد من التجارب الودية، ووفرة اللاعبين الهجوميين الذين تم اختيارهم في القائمة الأخيرة المختارة لمعسكر النمسا الحالي.
ودخول اللقاء الثاني أمام قطر بمعنويات وبروح قتالية عالية، واعتبارها نهائي بطولة أمام منافس سيحصل على فترة راحة أطول، ويملك ميزة اللعب على أرضه ووسط جمهوره، متوقعاً فوز كل من الإمارات وقطر على عمان، على ضوء نتائج ومستويات وحصاد النقاط لكل من المنتخبات الثلاثة في تصفيات المرحلة الثالثة.
، وتوفير تجارب ودية مع منتخبات قريبة من مستويات منتخبات الملحق الآسيوي، وإيجاد التوليفة الجيدة القادرة على تقديم المستويات القوية، وتحقيق الفوز فقط في مباراتينا بالملحق الآسيوي.
مهمة صعبة
وإحداهما على أرض قطر المنافس المباشر، وأكد على أن المعسكرات الطويلة والمباريات متدرجة القوة ضرورة في مرحلة التحضيرات للملحق، لخلق تجانس أفضل، وزيادة تركيز اللاعبين.
وأوضح أن المهم خلال مرحلة التحضيرات الوصول باللاعبين إلى أفضل حالات التأقلم والانسجام مع أفكار المدرب، وتمنى أن يتم توفير مباريات قوية مع منتخبات آسيوية نجحت في التأهل المباشر للمونديال، منوهاً إلى أن تلك المواجهات ستوفر تجارب قوية للغاية لمنتخبنا، ويمكن من خلالها تقييم اللاعبين وطريقة الأداء بشكل أفضل قبل الملحق الآسيوي.