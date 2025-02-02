زكريا أحمد: الظنحاني نجم الجولة والمقبالي اكتشاف الموسم

اعتبر الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، فهد الظنحاني حارس بني ياس، نجم «حماة العرين» في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباك مرماه للمرة الثانية أمام الجزيرة، وللمباراة الثالثة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب كونه الأكثر تصدياً للكرات برصيد 51 تصدي، منوهاً بأن الظنحاني وعادل الحوسني، حارس الشارقة، الوحيدين اللذين حافظا على نظافة شباكهما في الجولة، مع استمرار الحوسني في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي، والعاشرة من بداية الدوري، وهو رقم قياسي لم يحققه أي حارس أو فريق في دوري المحترفين.

وأشار إلى أن الجولة 14 في انطلاقة الدور الثاني شهدت تسجيل 22 هدفاً، وهو رقم أقل من بداية الدور الأول، الذي شهد 27 هدفاً، وتوزعت أهداف الجولة الأخيرة بين 12 هدفاً في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، ومنها 9 أهداف سجلت في أول ربع ساعة من الشوطين، وهدفان فقط من خارج منطقة الجزاء، وتسببت «النيران الصديقة» بتسجيل 4 أهداف للاعبين بالخطأ في مرمى أنديتهم، وهو رقم كبير، موضحاً أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية تسجيل 3 أهداف فقط، ومنهم أحمد شامبيه، حارس النصر، الذي يتحمل مسؤوليه هدف غريب تلقاه مرماه أمام العروبة، في الوقت الذي احتسبت فيه 5 ركلات جزاء في الجولة، وسجلت جميعها أهدافاً، ومنها 3 ركلات في مباراة عجمان والوحدة.

وأضاف أن علي الحوسني، حارس عجمان، وصل أمام الوحدة للمباراة 150 في الدوري، وأن حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه اكتشاف هذا الموسم، مشيراً إلى نجاح أندية المسابقة في الحفاظ على نظافة شباكهم 45 مرة في 97 مباراة، ويتصدرهم الشارقة بالحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، ومنها آخر 7 مباريات على التوالي.