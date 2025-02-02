دور سلبي لتقنية الفيديو في مباراة الوصل وكلباء

شهدت الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين 8 تدخلات من حكام تقنية الفيديو، ما أسهم في تقليص أخطاء قضاة الملاعب المؤثرة، لكنها لم تتدخل في أوقات حاسمة، وتحديداً في حالة مؤثرة للغاية، حيث كان يتعين على تقنية الفيديو التدخل للمطالبة بطرد مستحق على اداما ديالو، لاعب الوصل، بعد تدخل قوي على قدم لاعب كلباء في الدقيقة 9، وهذا الأمر من الأخطاء المؤثرة، وكان يجب على تقنية الفيديو التدخل في تلك اللعبة، كما أنه لم يكن عليها التدخل في طرد لاعب كلباء المستحق كايو ايدواردو في الدقيقة 16.

وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في احتساب ركلة جزاء كلباء، التي سجل منها مهدي قائدي هدف فريقه في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي أدارها يوسف الجسمي، فيما لم يوفق الحكم أحمد عيسى درويش في احتساب الخطأ، الذي سجل منه النصر هدفه الأول أمام العروبة، في الوقت الذي شهدت مباراة خورفكان والعين تدخلاً إيجابياً من تقنية الفيديو في احتساب هدف خورفكان الأول، وفي إلغاء هدف العين الثالث في المباراة، التي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان، وكذلك في إلغاء هدفي البطائح، واحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي في المباراة، التي أدارها الحكم ناصر العلي، وفي احتساب ركلتي جزاء عجمان أمام الوحدة، في المباراة التي أدارها الحكم نواف الزيودي، في حين لم تكن هناك قرارات مؤثرة في مباراتي الجزيرة وبني ياس، وأدارها الحكم سهيل عبدالله، والشارقة ودبا الحصن، وأدارها سيف أحمد المصعبي.