موسى عباس: أغلب الأندية فقدت شغف المنافسة

أكد الدكتور موسى عباس، خبير كرة القدم والباحث الرياضي، أن أغلب أندية دوري أدنوك للمحترفين فقدت شغف المنافسة، بعد اتساع فارق النقاط بينها وبين صاحبي المركزين الأول والثاني الشارقة وشباب الأهلي في جدول ترتيب الدوري، وأن هذا الأمر وضح في العديد من مباريات الجولة 14 من المسابقة، وتمنى أن تبقى عقلية المنافسة قائمة لدى اللاعبين ومدربي الأندية، بصرف النظر عن عدد النقاط أو الموقع في جدول الترتيب.

وأضاف أن المشكلة الحالية هي أن اللاعبين لا يزالون يتعاملون بعقلية الهواة على الرغم من تطبيق الاحتراف منذ سنوات طويلة، رغم أن المحترفين عليهم الإبقاء على روح شغف الانتصارات للتسويق لأنفسهم، ويجب على إدارة تلك الأندية خلق حافز مستمر لدى لاعبيها، للحفاظ على عقلية الروح القتالية داخل أرض الملعب، من خلال ربط النتائج، والترتيب بمكافآت اللاعبين، خاصة أنه لا يزال هناك الكثير من الوقت والمباريات للتعويض مع بقاء 12 جولة كاملة على نهاية النسخة الحالية من دوري المحترفين.

واقترح الدكتور موسى عباس أن يتم تنظيم بطولة، تشارك فيها أندية وسط جدول ترتيب الدوري من المركز الثالث إلى الثامن عقب نهاية الموسم، وتلعب بنظام سريع، ويمنح بطلها حافز تمثيل الدولة في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، وذلك لوجود فجوة حالية في قلة المباريات والحوافز لدى تلك الأندية، بعد خروج أغلبها من المنافسة في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وضعف أملها في المنافسة على درع الدوري، بعد اتساع الفارق في النقاط بينها وبين المتصدرين.

اقتراح

كما اقترح تعديل موعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لتقام مبارياته بداية من دور الثمانية إلى النهائي عقب نهاية الدوري، ما يمنح البطولة المزيد من الاهتمام الإعلامي والجماهيري، والتركيز من قبل الأندية، لتحقيق المزيد من النجاح، الذي يحققه اتحاد الكرة تنظيمياً في تلك البطولة المهمة، والعزيزة على قلوب الجميع.

وعن رأيه في صفقات الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن قال خبير كرة القدم والباحث الرياضي، إنه يعتبر انضمام جواو بيدرو إلى صفوف الوصل صفقة جيدة كان يحتاج إليها «الإمبراطور» لتدعيم خط المقدمة، لما يمتلكه اللاعب من إمكانات بدنية وفنية عالية، وقدرة عالية على الارتقاء، منوهاً بأن قدرات بيدرو تحتاج من ميلوش، مدرب الوصل، تعديل طريقة اللعب خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة بأكبر قدر ممكن من إمكانات اللاعب، الذي سجل هدفاً رائعاً للوصل أمام كلباء في المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

مرحلة جديدة

تجدر الإشارة إلى أن دوري أدنوك للمحترفين دخل مرحلة جديدة في رحلته المثيرة مع نهاية مواجهات الجولة 14، أولى جولات في الدور الثاني، مع ازدياد شراسة القتال على كل نقطة، وأسفرت نتائج الجولة عن محافظة الشارقة على الصدارة بتغلبه على ضيفه دبا الحصن بهدف دون مقابل، ووصوله إلى 37 نقطة، وتوقف رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط بالمركز 13 قبل الأخير، وبقي شباب الأهلي بالمركز الثاني بفوزه على مضيفه البطائح (3 - 1)، ورفع رصيده للنقطة 35، وتوقف رصيد البطائح عند 11 نقطة بالمركز 12، وفاز النصر على ضيفه العروبة 2 - 1، ليرفع رصيده للنقطة 25، ويسترد المركز الثالث، وتوقف رصيد العروبة عند 3 نقاط بالمركز 14 الأخير، وتعادل العين مع مضيفه خورفكان 2-2، ورفع رصيده للنقطة 23، وتراجع للمركز الرابع، ووصل خورفكان للنقطة 15، وبقي في المركز العاشر، وحقق عجمان انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه الوحدة 4 - 3، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم للمركز السابع، أما الوحدة فتجمد رصيده عند 22 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس، وفاز بني ياس على الجزيرة بهدف دون مقابل، ورفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز 11، وتوقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة، وبقي في المركز السادس، وتعادل الوصل وضيفه كلباء 1 - 1، ووصل كلا الفريقين للنقطة 18، وبقي الوصل في المركز السابع بأفضلية فارق الأهداف، أمام كلباء في المركز الثامن.