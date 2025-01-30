زكريا أحمد: حراس المرمى يتحملون مسؤولية 72 هدفاً بالدور الأول

رصد الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، عدداً من الأرقام والإحصاءات المهمة مع نهاية الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، مع بقاء مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 12 بين دبا الحصن وضيفه شباب الأهلي، حيث توضح الأرقام أن عدد الأهداف المسجلة في 90 مباراة وصل إلى 304 أهداف، ووصل معدل التهديف في كل مباراة إلى 3.38 أهداف، وخرجت الشباك نظيفة 43 مرة، وأحرز 11 هدفاً بـ«نيران صديقة» عن طريق لاعبين بالخطأ في مرمى فرقهم، وسجل 75 هدفاً من تسديدات مباشرة على المرمى، ويتحمل حراس المرمى مسؤولية 72 هدفاً.

وأشار إلى تصدر التوغولي، لابا كودجو، مهاجم العين قائمة الهدافين بتسجيله 15 هدفاً، وهو أيضاً الأكثر إحرازاً للأهداف من كرات رأسية بتسجيل 6 أهداف، والأكثر تسديداً بـ54 تسديدة، وإلى أن فهد الظنحاني، حارس بني ياس، الأفضل بين حراس المرمى بـ46 تصدياً مؤثراً، فيما كان المغربي سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، الأكثر حصولاً على بطاقة حمراء بعد طرده في مباراتين، فيما كان عصام فايز، لاعب عجمان الأكثر افتكاكاً بالكرة بـ23 مرة، وزميله بلال يوسف الأكثر لتمريرات صحيحة بـ652 تمريرة، وعثمان بوسعيد، لاعب النصر، الأكثر لمساً للكرة في دورينا بـ991 لمسة، وبندر الأحبابي لاعب العين، الأكثر لعباً للكرات العرضية تجاه المرمى بـ60 عرضية، وزميله كاكو أفضل صناع اللعب بـصناعة 7 أهداف.

وواصل الدكتور زكريا أحمد كلامه، منوهاً بأن لاعب الوحدة براهيما ديارا، هو صاحب أكثر المراوغات الناجحة بـ35 مراوغة، ودانيل بيسا، لاعب كلباء، صاحب أفضل التمريرات تأثيراً تجاه هدف المنافس، ولديه 30 تمريرة، مشيراً إلى أن شباب الأهلي الأكثر فوزاً في الشوط الأول برصيد 8 مرات، وكان الشارقة الأكثر تعادلاً في الشوط الأول برصيد 8 مرات، والأكثر خسارة في الشوط الأول، خورفكان 10 مرات، ولم يخسر كل من الشارقة وشباب الأهلي في الشوط الأول، في حين كان الشارقة أكثر الفائزين في الشوط الثاني، وحقق ذلك 10 مرات، ويليه بالتساوي 6 مرات لكل من العين، شباب الأهلي، النصر والوصل، وكان العروبة أكثر من خسر في الشوط الثاني برصيد 10 مرات.

وأوضح الدكتور زكريا أحمد، أن الشارقة الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك، وذلك في 9 من 13 مباراة، وهو رقم قياسي جديد في دوري أدنوك للمحترفين، بينما كان كلباء أكثر من سجل من خارج المنطقة بإحراز 7 أهداف، وسجل العين 33 من 34 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، وهو أيضاً أكثر من سدد على المرمى، ولديه 91 تسديدة، فيما كان النصر الأكثر تمريراً بـ6184 تمريرة، والأكثر دقة بنسبة 86.16 %، والأكثر عودة بالنتيجة بعد التأخر، أما البطائح فأكثر فريق أهدر الفوز بعد التقدم بالنتيجة، وتكرر ذلك 12 مرة، والشارقة أكثر من تحصل على ضربات الجزاء بحصوله على 6 ركلات، ودبا الحصن أكثر من ارتكب ضربات الجزاء برصيد 6 مرات، وكلباء الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 32 بطاقة، وألمح إلى توزيع تسجيل الأهداف بين 141 هدفاً في الشوط الأول، و163 هدفاً في الشوط الثاني، و44 هدفاً في الأوقات المحتسبة بدل الضائع للشوطين الأول والثاني، واختتم مشيراً إلى أن عادل الحوسني، حارس الشارقة، صاحب الرقم القياسي في عدد الشباك النظيفة المتتالية بـ6 مرات، وأن متوسط تسجيل العين وصل إلى 2.6 هدف في كل مباراة.