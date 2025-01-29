25 حكماً شاركوا في إدارة 90 مباراة بـ «دورينا»

شارك 25 حكماً في إدارة 90 مباراة بالنسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، التي انقضى النصف الأول منها، مع وجود مباراة واحدة مؤجلة من الجولة الـ12 تجمع دبا الحصن وشباب الأهلي والمحدد لها يوم 4 فبراير المقبل، ومن ضمن قائمة الحكام التي أدارت المباريات هنالك 16 حكماً مواطناً و9 أجانب.

وتساوى الحكمان، عمر آل علي ويحي الملا، في إدارة أكثر عدد من المباريات، بواقع 9 مواجهات لكل منهما خلال 13 جولة من المنافسة، فيما يعد الحكم أحمد حسن الأقل مشاركة بإدارة مباراتين فقط في مشوار المنافسة حتى الآن.

بطاقات

ويعد الحكم عمر آل علي أكثر من أشهر البطاقة الصفراء بعدد 42 مرة في 9 مباريات، أما الأكثر إشهاراً للبطاقة الحمراء، الحكم أحمد سالم خلفان بعدد 6 مرات في 8 مواجهات، وعلى مستوى ركلات الجزاء فإن الأكثر احتساباً لها مجموعة من الحكام بعدد 3 مرات وهم، عادل النقبي، يحي الملا، نواف الزيودي، ناصر العلي، وبدر بوجمهور.

مواجهة

وخلال الدور الأول من بطولة الدوري، وقبل المواجهة المؤجلة، انتهت 3 مباريات فقط دون استخدام البطاقات الملونة، منها مباراتان أدارهما عادل النقبي، الأولى جمعت بين فريقي كلباء والعروبة في الجولة السادسة، والثانية كانا طرفاها فريقي العين وبني ياس في الجولة التاسعة، ومباراة أدارها سلطان محمد صالح، جمعت بين فريقي بني ياس والعين في الجولة الثالثة من المنافسة.

استعانة

كما استعانت الأندية بالتحكيم الأجنبي في 10 مباريات بالمنافسة، من بينهم الحكم ويلتون بيريرا الذي أدار مباراتين، الأولى في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين جمعت بين فريقي العين وشباب الأهلي والثانية جمعت بين فريقي الشارقة والوحدة في الجولة العاشرة من المسابقة.