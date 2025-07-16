85 دارساً في دورة «قضاة الملاعب» المستجدين

انطلقت بمقر اتحاد الكرة في دبي، محاور دورة «قضاة الملاعب» المستجدين التي تنظمها لجنة الحكام في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري بمشاركة 85 دارساً.

حضر افتتاح الدورة، حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمحاضرين والمقيّمين.

ويتلقى الحكام المشاركون محاضرات على مدار خمسة أيام، يتم خلالها شرح قوانين لعبة كرة القدم التي تتناول شروط ميدان اللعب وقياسات الكرة، والأمور المتعلقة بأعداد اللاعبين ومهام ودور حكم المباراة والحكام المساعدين، ومدة المباراة، وبداية واستئناف اللعب، بالإضافة لحالات الكرة داخل وخارج الملعب، وتحديد نتيجة المباراة، وحالات التسلل، والأخطاء وسوء السلوك، والركلات الحرة والجزائية، ورمية التماس وركلة المرمى والركلة الركنية. ويقدم محاضرات الدورة صالح المرزوقي، وحسن المهري، وسلطان ساحوه، ومسعود حسن، وجاسم عبدالله.