8 صامدين في ملاعب الإمارات من أبطال خليجي 21

تفقد ملاعب الإمارات مع كل موسم جديد، أسماء تبتعد عن كشوفات الأندية بانتهاء رحلتها، لكنها تظل خالدة بعطائها ونجاحاتها السابقة، وموجودة في قلوب الجماهير التي تحمل لها ذكريات لا تنسى، منها مجموعة الأبطال التي حققت الفوز بلقب كأس خليجي 21 عام 2013 بالبحرين، الذي يعتبر آخر إنجاز وصل فيه «الأبيض» إلى منصات التتويج بعد أداء حافل وتاريخي، وشارك فيه بقائمة تضم 23 لاعباً وقع عليها الاختيار من المدرب مهدي علي في ذلك الوقت، تبقى منهم، حتى الآن 8 فقط صامدين يبذلون الجهد في المستطيل الأخضر ويتمسكون بالمواصلة دون استسلام.

وفيما يبدو أن الموسم الحالي، سيشهد مزيداً من النهايات، بعد أن ودع البطائح الثنائي أحمد خليل (34 عاماً) أحد أبرز هدافي الكرة الإماراتية، بجانب المدافع المخضرم محمد أحمد (36 عاماً) صاحب الإنجازات المتعددة مع المنتخب وناديه الأسبق العين، ولا تشير التوقعات إلى إمكانية مواصلة الثنائي مع نادٍ جديد في الفترة المقبلة، ويرجح أيضاً أن تفقد الملاعب أحد أبرز نجومها حبيب الفردان صاحب الموهبة العالية الذي يعتبر أغلى صفقة بين أندية الدولة، حيث غادر كشوفات نادي كلباء بنهاية فترة تعاقده ولم يظهر اسمه حتى الآن من المطلوبين في الأندية ما لم يطرأ جديد، إضافة إلى المدافع حمدان الكمالي الذي لعب معاراً من النصر مع دبا الحصن في الموسم الأخير وتبدو حظوظه ضعيفة في مواصلة مشواره مع فرق «دورينا» قياساً بتجاربه الأخيرة.

وسبق الثلاثي، اعتزال النجم الأبرز في الكرة الإماراتية، إسماعيل مطر، والمدافع القوي مهند العنزي، وسبقهما بمغادرة كشوفات الأندية، الأسطورة عمر عبد الرحمن (عموري)، الذي حرمته الإصابة من مواصلة إبداعه الكروي في الملاعب والتي خسرت أيضاً عامر عبد الرحمن، والموهوب حبوش صالح، والمدافع عبد العزيز صنقور الذي اختفى من الملاعب بعد نهاية الموسم قبل الماضي، فيما تحول خميس إسماعيل صاحب التسديدات القوية إلى العمل الإداري بنهاية الموسم الماضي مع فريق الجزيرة.

وهنالك عدد من الأسماء المميزة التي غادرت منذ مواسم عدة، منها داوود سليمان حارس المرمى، وعلي العامري، وعبدالله موسى، وسعيد الكثيري، والذين كانوا حضوراً في التتويج بالكأس الخليجي، وتركوا بصمتهم في الملاعب مع المنتخب وبشعار فرق عدة قبل التوقف عن النشاط الكروي.

أما النجوم الذين ما زالوا يتواجدون مع فرقهم، فهم 8 أسماء يتقدمهم وليد عباس (40 عاماً) مدافع شباب الأهلي، علي خصيف (38 عاماً) حارس مرمى الجزيرة، خالد عيسى (35 عاماً)، حارس مرمى العين، عبد العزيز هيكل (35 عاماً) مدافع البطائح، علي مبخوت (34 عاماً)، مهاجم النصر وهداف الكرة الإماراتية، ماجد حسن (32 عاماً) لاعب وسط الشارقة، الذي يواصل مشواره في دوري الهواة واختار مواصلة المسيرة، إسماعيل الحمادي (37 عاماً)، مع الحمرية، محمد فوزي (35 عاماً) مع العربي.