«فنية الرياضات الإلكترونية» تبحث ترتيبات الدوري وتطوير المنتخبات

عقدت اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعها الدوري صباح أمس في مقر الاتحاد بإمارة الشارقة، وذلك بحضور الأمين العام سعيد علي الطاهر، ورئيس اللجنة الفنية إبراهيم يوسف خوري، وعضوي اللجنة محمد مبارك والسيد عبدالولي الأنصاري، إلى جانب السكرتير التنفيذي للاتحاد أحمد جمال.

استعرض الاجتماع أبرز محاور خطة الاتحاد للفترة المقبلة، حيث تم بحث الترتيبات الخاصة بإطلاق الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية ودوري السيدات للرياضات الإلكترونية في عدد من الألعاب المعتمدة، والمقرر انطلاقهما في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة المشاركين في مختلف الفئات.

كما ناقش المجتمعون ملفات المشاركات الخارجية المرتقبة، وآليات تطوير أداء المنتخبات الوطنية، من خلال برامج تدريبية ومشاركات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين، وضمان تمثيل الدولة بصورة مشرّفة في المحافل الإقليمية والدولية.

من جهته، قال سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد: يأتي هذا الاجتماع في إطار حرصنا على مواصلة البناء المؤسسي والفني لرياضاتنا الإلكترونية، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً. إن إطلاق بطولات موسمية منظمة وتوسيع المشاركة النسائية يمثلان خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع المتنامي، وتوفير بيئة احترافية تسهم في صقل المواهب الإماراتية وتمكينها من المنافسة على أعلى المستويات.

كما أكد إبراهيم يوسف خوري، رئيس اللجنة الفنية، أهمية الدور المحوري للجنة في وضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير المنظومة، وقال خوري: نعمل بشكل مستمر على تطوير اللوائح الفنية وبناء مسارات واضحة للبطولات والمنتخبات الوطنية، بما يواكب تطلعات الاتحاد ويخدم مستقبل الرياضات الإلكترونية في الدولة.

وأضاف: نسعى إلى تأسيس بيئة تنافسية عادلة ومحترفة ترتكز على اكتشاف المواهب ودعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها الاتحاد لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية، وضمان تحقيق مخرجات فنية وتنظيمية تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للاتحاد.