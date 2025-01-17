زكريا أحمد: الشارقة يحقق رقماً قياسياً في نظافة الشباك

أكد الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 3 من 13 هدفاً سجلوا في 6 مباريات، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز منها 4 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن الجولة شهدت أكبر عدد في الشباك النظيفة، وهو الأمر الذي حققته 6 أندية، وأبرزها البطائح، الذي نجح تحت قيادة مدربه الوطني، محمد الرئيسي، في الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم، عندما فاز على العروبة بهدف دون مقابل. ونوه بأن بني ياس نجح في الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم، منذ فوزه في الجولة الأولى على الجزيرة بهدفين دون مقابل.

وأوضح أن الشارقة مع حارس مرماه عادل الحوسني كان على موعد مع رقم قياسي في دوري المحترفين، عندما استطاعا الفوز على خورفكان بهدف دون مقابل، ليحافظا على نظافة شباك الفريق 8 مباريات، ومنها آخر 5 مباريات متتالية.

وهو رقم لم يحققه أي فريق في دوري المحترفين، مشيداً بأداء عادل الحوسني المتميز، وثبات مستواه، ليخرج بشباك نظيفة 5 مرات على التوالي، و7 مرات شباك نظيفة في 12 جولة، مبيناً أن الشارقة المتصدر لجدول ترتيب أندية الدوري هو الفريق الوحيد، الذي لم يخسر في الشوط الأول، والأقوى دفاعاً باستقبال 5 أهداف فقط.

وأشار إلى أن شباب الأهلي الوحيد، الذي لم يخسر أي مباراة، بينما بات الوحدة الفريق الوحيد، الذي لعب بثلاثة حراس لغاية الآن وهم: زايد الحمادي، محمد الشامسي وراشد علي، وخرج بشباك نظيفة 5 مرات، ليكون الأفضل بعد الشارقة، ويتبقى خورفكان الفريق الوحيد، الذي لم يحقق أي شباك نظيفة لغاية الآن، على الرغم من المستوى المتطور للفريق خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ تولي المدرب الوطني، عبدالمجيد النمر، مسؤولية الفريق.