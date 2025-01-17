7 تدخلات ناجحة لتقنية الفيديو وخطأ وحيد

تدخلت تقنية الفيديو، 8 مرات في المباريات الـ 6 للجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، مع تأجيل مباراة دبا الحصن وضيفه شباب الأهلي إلى يوم 4 فبراير المقبل، حيث جاءت 7 تدخلات للـ «فار» إيجابية، وتدخل وحيد سلبي.

وكانت أكثر التدخلات في قمة الجزيرة والوحدة، بعد أن تدخلت تقنية الفيديو، 4 مرات في قرارات تحكيمية مؤثرة، بينما لم تكن هناك قرارات مؤثرة في مواجهتي البطائح والعروبة وأدارها الحكم سيف أحمد المصعبي، والشارقة وخورفكان، وأدارها الحكم يحيى الملا.

ركلة جزاء

وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في لقاء النصر وضيفه كلباء، لإلغاء ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة سلطان محمد صالح، لمصلحة كلباء وحصل بسببها لاعبه مهدي قائدي على بطاقة صفراء بداعي التحايل في الدقيقة 68، وفي إلغاء هدف لبني ياس أمام الوصل في المباراة التي أدارها الحكم عمر آل علي.

ولكن تدخلت تقنية الفيديو سلبياً في الدقيقة 15 من عمر قمة الجزيرة والوحدة بداعي وجود ركلة جزاء للجزيرة، وكان قرار حكم المباراة أحمد سالم خلفان، موفقاً بقراره باستمرارية اللعبة قبل أن يستدعيه الـ «فار» لتقييم اللعبة، ثم تدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في المباراة نفسها، بإلغاء هدف للجزيرة لوجود خطأ قبلها من مهاجم الفريق، ولإلغاء ركلة جزاء للوحدة لوجود لمسة يد قبلها من مهاجمه عمر خربين، ولطرد لاعب الوحدة علاء الدين زهير في الدقيقة 90، لتدخل قوي على ساق المنافس.

وتدخلت تقنية الفيديو مرتين في مباراة عجمان والعين، لإلغاء هدف لعجمان لوجود لمسة يد من مسجل الهدف إسماعيل مؤمن بالدقيقة 28، وليطرد لاعب العين بلاسيوس في الدقيقة 50 من المباراة التي أدارها الحكم ناصر العلي، الذي اتخذ قراراً موفقاً باحتساب ركلة جزاء لعجمان في الدقيقة 8.