عبدالله حسن: «درع الدوري» لا يزال في الملعب

شدد عبدالله حسن الخبير الفني في التدريب والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن الكرة لا تزال في ملعب المنافسة بدوري أدنوك للمحترفين مع الوصول إلى 12 جولة من عمر المسابقة، مع استمرار الفارق 9 نقاط أي 3 مباريات، بين الشارقة المتصدر والنصر صاحب المركز الرابع.

وأكد أن الفريق البطل يحتاج إلى الفوز على جميع منافسيه المباشرين للوصول إلى منصة التتويج، وهو الأمر الذي يرجح كفة شباب الأهلي حتى الآن، بعدما سبق وفاز في الجولات الماضية على كل من الوحدة 5 - 4، والشارقة 2 - 1، والوصل 3 - 0، والنصر 2 - 0، والعين 1 - 0، ولم يتبق أمامه سوى الجزيرة، وتجمع بينهما قمة الجولة 13 الأخيرة للدور الأول يوم 21 يناير الجاري، على ملعب استاد راشد بدبي.

3 أندية

وتوقع أن ينحصر الصراع تدريجياً مطلع الدور الثاني بين 3 أندية، وأن تمثل أندية تمتلك تاريخ وإمكانات كبيرة، إزعاجاً أكبر للأندية الثلاثة، وأن تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في تحديد هوية الفائز بدرع الدوري، مؤكداً أن تلك الأندية ليس لديها «النفس الطويل» للبقاء في دائرة الصراع على درع الدوري، وأوضح أن الأمر ينطبق كذلك على صراع الهروب من الهبوط، ووصفه بأنه «أشد تعقيداً».

بعد الوصول إلى منتصف طريق المنافسة في دوري المحترفين، وعدم وجود فارق كبير بين الأندية المتنافسة في النصف الأسفل من جدول الترتيب، مشيراً إلى أن الفاصل 6 نقاط فقط بين بني ياس في المركز 11 برصيد 9 نقاط، والعروبة في المركز 14 الأخير، وإلى أن الأندية الأكثر ثباتاً في المستوى، والأقدر على انتزاع نقاط من أندية الوسط، ستكون الأقرب لاقتناص طوق النجاة.

مستويات جيدة

ونوه إلى أن دبا الحصن والبطائح يقدمان مستويات جيدة في بعض مبارياتهم، وإلى أن هناك تحسناً واضحاً في أداء دبا الحصن تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، ويبقى فقط القدرة على تحقيق النتائج الإيجابية.

كما أشار إلى أن هناك لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين برزوا مع أنديتهم حتى الآن، ويتقدمهم سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، وزميله كارتابيا، والثلاثي الإيراني مهدي قائدي وشهريار وسامان قدوس مع كلباء، وتوقع عبدالله حسن، عودة لمهاجم العين لابا كودجو خلال الدور الثاني من الدوري، للعب دور مؤثر مع الفريق، وربما يقوده إلى العودة بقوة لدائرة الترشيحات للفوز بالدوري، إذا نجح العين في الاستفادة بشكل جيد من فترة الانتقالات الشتوية.