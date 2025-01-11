284.95 مليون يورو القيمة السوقية لأندية السوبر الإماراتي القطري

بلغت القيمة السوقية لأندية السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم 284.95 مليون يورو، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن تفاصيل ومواعيد النسخة الجديدة التي ستقام بمشاركة 8 فرق، هي: الوصل وشباب الأهلي والوحدة والنصر من الإمارات، والسد والريان وقطر والوكرة من قطر، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وبحسب الموقع يتصدر فريق السد القطري قائمة أغلى الأندية الـ8 بقيمة تبلغ 65.40 مليون يورو، يليه ثانياً الريان بقيمة 60.05 مليون يورو، ثم الوصل ثالثاً بـ37.31 مليون يورو، وفريق شباب الأهلي رابعاً بـ35.88 مليون يورو، ثم الوحدة خامساً بـ33.55 مليون يورو، والوكرة سادساً بقيمة تبلغ 22.08 مليون يورو، والنصر سابعاً بقيمة 20.88 مليون يورو، وثامناً يأتي فريق قطر بقيمة 9 ملايين يورو.