الدوري الإماراتي الأول عربياً في معدل التهديف

تصدر دوري أدنوك للمحترفين الدوريات العربية الأعلى في معدل التهديف في الموسم الحالي بـ3.6 أهداف في كل مباراة، وذلك من بين قائمة ضمت 12 دولة عربية، هي الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، الأردن، السعودية، المغرب، عُمان، الجزائر، العراق، تونس، ومصر.

وبلغ مجموع الأهداف بدوري أدنوك للمحترفين 273 هدفاً في 76 مباراة في 11 جولة، وكان الأسبوعان الثالث والخامس الأغزر أهدافاً بتسجيل 33 هدفاً، بينما الجولة السابعة المنقوصة من مباراة العين وشباب الأهلي الأقل تهديفاً بواقع 17 هدفاً فقط، تليها الجولة الثانية بـ19 هدفاً، وسجلت الجولة الرابعة 29 هدفاً، ويتصدر العين أندية دورينا في ترتيب الهجوم بـ28 هدفاً، والجزيرة وشباب الأهلي ثانياً بـ26 هدفاً، ثم النصر والوصل والشارقة بـ24 هدفاً، في حين يتذيل العروبة الترتيب بـ7 أهداف فقط.

وجاء دوري أدنوك في صدارة الدوريات العربية متقدماً على دوري نجوم قطر (12 فريقاً)، الذي احتل المركز الثاني بفارق بسيط بمعدل تهديف يساوي 3.53 أهداف في المباراة الواحدة، خلال 11 جولة خاضتها الأندية القطرية حتى الآن، وسجلت مجموع 233 هدفاً في 66 مباراة، ثم حل الدوري الكويتي (10 فرق) ثالثاً بمعدل تهديف يساوي 3.14 أهداف في المباراة الواحدة، يليه الدوري البحريني (12 فريقاً)، الذي شهد خلال 7 جولات تسجيل 116 هدفاً في 38 مباراة بـ3.05 أهداف.

ترتيب

وجاء الدوري الأردني الذي يضم 12 فريقاً في المركز الخامس بمعدل تهديف 2.86 هدف في المباراة الواحدة خلال 11 جولة، ثم حل الدوري السعودي (18 فريقاً) في المركز السادس بمعدل 2.75 هدف، حيث لعبت الأندية السعودية 13 جولة حتى الآن، وسجلت جميعها 322 هدفاً، ويتصدر الصربي ميروفيتش نجم الهلال صدارة الهدافين بـ12 هدفاً، يليه الفرنسي كريم بنزيمة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو بـ10 أهداف لكل منهما، واحتل الدوري المغربي (16 فريقاً) المركز السابع بمعدل تهديف 2.26، يليه الدوري العماني (12 فريقاً) بـ 2.12، ثم الدوري الجزائري في المركز التاسع بمعدل 2.05 هدف في كل مباراة، والدوري العراقي (20 فريقاً) عاشراً بمعدل 2.04 هدف، حيث سجلت الأندية العراقية 253 هدفاً في 12 جولة، وجاء الدوري التونسي في المركز 11 بمعدل تهديف 1.93 في كل مباراة، وأخيراً الدوري المصري في المركز 12 بمعدل تهديف 1.92.

ومع اقتراب انتهاء الدور الأول يواصل دوري أدنوك للمحترفين الاحتفاظ بميزته التهديفية كأحد أفضل الدوريات العربية من الناحية الهجومية، وفي حال استمر الحال على ما هو عليه في مرحلة الإياب سيكون الموسم الحالي الأعلى في معدل التهديف مقارنة بباقي المواسم التي سجلت في موسم 2012 - 2013 أعلى معدل بـ3.48 أهداف في كل مباراة «تم تسجيل 634 هدفاً في 182 مباراة»، يليه موسم 2009 - 2010 بمعدل 3.46 «499 هدفاً في 144 مباراة»، ثم موسم 2023 - 2024 بمعدل 3.4 أهداف في كل مباراة «مجموع 624 هدفاً في 182 مباراة»، فيما سجل موسم 2017 - 2018 أقل معدل بـ2.73 هدف في كل مباراة «394 هدفاً في 144 مباراة».