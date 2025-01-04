أرقام تعزز تفاؤل جماهير «الفرسان» قبل «ديربي دبي»

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي مساء اليوم، تدريباته استعداداً للقاء ضيفه النصر في المباراة المقررة في الرابعة و55 دقيقة من مساء غدٍ، في افتتاح الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وسط معنويات عالية تسود بين اللاعبين، وحالة من التفاؤل لدى جماهير الفريق، وتدعمهما الأرقام والإحصائيات المرجحة لكفة «الفرسان» قبل «ديربي دبي» التاريخي الذي يجمع بين الفريقين للمرة الثالثة خلال 13 يوماً، بعدما فاز «الفرسان» على ضيفه «العميد» يوم 23 ديسمبر 2024 بنتيجة 2 - 0، على ملعب استاد راشد في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم تعادلا يوم 29 من الشهر نفسه بنتيجة 5-5، في لقاء الإياب على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليتأهل شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وتشير الأرقام والإحصائيات قبل مواجهة الفريقين، إلى أن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة، هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في نسخة 2024 - 2025 من دوري المحترفين، بعد أن فاز في 7 من أصل 9 مباريات خاضها، وبنسبة انتصار 78%، وبلغت نسبة الأهداف التي استقبلها 80% في الشوط الث اني، و40% من الأهداف كانت بعد الدقيقة 75، وتقدم الفريق في الشوط الأول في 6 من 9 مباريات خاضها، ولديه مباراة أقل من النصر، حيث يلعب يوم الجمعة المقبل، مباراة مؤجلة أمام العين من الجولة السابعة.

وحقق «الفرسان» الفوز في 4 مباريات وتعادلوا في مباراة واحدة على أرضهم، وفازوا في 3 مباريات وتعادلوا في مباراة واحدة خارج الديار، وفي المقابل، حقق النصر الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة على أرضه، وفاز في مباراتين، وخسر 3 مباريات خارج أرضه، ويتساوى الفريقان في معدل النقاط على أرضهما بـ 2.60 نقطة لكل منهما، ويتفوق شباب الأهلي في معدل النقاط خارج أرضه، حيث وصل المتوسط إلى 2.50 نقطة في المباراة الواحدة، مقابل 1.20 نقطة للنصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وجمعها من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في 3 مباريات.

ويتساوى الفريقان في تسجيل كل منهما 24 هدفاً، بمعدل تسجيل 2.67 هدف في المباراة الواحدة لـ «الفرسان»، و2.40 هدف للنصر، ولكن شباك «العميد» استقبلت 18 هدفاً بمعدل 1.80 هدف في المباراة، وبزيادة 8 أهداف عن «الفرسان» الذي وصل معدل استقبالهم للأهداف 1.11 هدف، وشهدت 90% من مباريات النصر، متوسط تسجيل 2.5 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل النصر هدفين أو أكثر في آخر 4 مباريات خارج أرضه، ووصلت نسبة تسجيل شباب الأهلي أولاً 67%، مقابل 40% للنصر الذي حقق الفوز بفارق هدفين أو أكثر في 4 مباريات، وبفارق هدف وحيد في مباراتين، وخسر مبارياته الثلاث بفارق هدفين أو أكثر، بينما حقق شباب الأهلي 4 انتصارات بفارق هدف وحيد في الدوري، و3 مباريات بفارق هدفين أو أكثر.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين يمتلكان ثاني أقوى خط هجوم بتسجيل كل منهما 24 هدفاً، ويمتلك شباب الأهلي ثاني أقوى خط دفاع، والنصر سابع خط دفاع، ولدى «العميد» هدافين متميزين، وهما عادل تعرابت وعلي مبخوت، وكل منهما سجل 7 أهداف، ويحتلان المركز الثالث في قائمة الهدافين، وبفارق 7 أهداف عن لابا كودجو مهاجم العين، وبفارق هدفين عن عمر خربين مهاجم الوحدة، واللذين يحتلان المركزين الأول والثاني، بينما يأتي مهاجم شباب الأهلي سردار أزمون في المركز الرابع بعد تسجيله 6 أهداف، كما يتميز «الفرسان» بوجود بالا الذي صنع 4 أهداف لزملائه، ولدى النصر عثمان بوسعيد الذي صنع 3 أهداف، ويحمي عرين «العميد»، الحارس عبدالله التميمي ولديه 16 تصدياً، وبفارق تصدٍ وحيد عن حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، الذي غاب عن آخر مباراتين بين الفريقين في كأس المحترفين، لارتباطه بالمشاركة مع منتخبنا الوطني في «خليجي 26»، والتي تختتم مساء اليوم في الكويت.