انطلاق دورة «فيفا» لتطوير قضاة الملاعب

انطلقت في مقر اتحاد الكرة بدبي الدورة التدريبية لتطوير قضاة الملاعب، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً.

افتتح فعاليات الدورة سالم علي الشامسي، رئيس لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، الذي رحّب بالمحاضرين والمشاركين، وتحدث عن أهمية الدورات والورش، التي تُنظم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، لتطوير الجوانب الفنية والبدنية والأمور المتعلقة ببروتوكول تقنية الفيديو. تقام هذه الدورات خلال فترة توقف مسابقات أندية المحترفين والمسابقات المحلية بصفة عامة.