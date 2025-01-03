الكرة الإماراتية.. تحديات كبيرة وآمال عريضة في 2025

بآمال عريضة تخوض كرة القدم الإماراتية العديد من التحديات في العام الجديد 2025، سواء على صعيد المنتخب الوطني، أو أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قطع «الأبيض» وعدد من أندية الدولة مشواراً طويلاً خلال العام الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026، وبطولات دوري أبطال آسيا والأندية الخليجية، كما تنتظرها مشاركات أخرى في العام الجديد، ومنها المشاركة في النسخة الثانية من السوبر «الإماراتي - القطري»، وتتضمن 4 بطولات، بمشاركة 8 فرق، موزعة بين 4 أندية إماراتية، ومثلها أندية قطرية.

بطولات السوبر

تحمل البطولة الأولى من السوبر «الإماراتي - القطري» اسم «درع التحدي»، وتجمع بين الريان، وصيف دوري نجوم أريد، ونظيره شباب الأهلي، وصيف دوري أدنوك للمحترفين، وتقام في الدوحة يوم 16 يناير 2025، وتحمل البطولة الثانية اسم «كأس السوبر»، وتجمع في دبي يوم 17 النصر، وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع نادي قطر، وصيف كأس أمير قطر، بينما تحمل البطولة الثالثة اسم «درع السوبر»، وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريدُ، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في الدوحة يوم 18 يناير 2025، ويلتقي الوحدة، بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مع الوكرة بطل كأس قطر، على بطولة لقب «كأس التحدي» في أبوظبي يوم 19 من الشهر نفسه.

أبطال آسيا

يشهد شهر فبراير المقبل عودة بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، حيث تختتم مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بمباريات الجولتين السابعة والثامنة، ويحاول خلالها العين اللحاق بالوصل في الدور ثمن النهائي، ويحتل «الزعيم» المركز 11 بنقطتين فقط، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 11 نقطة، ومن المقرر أن تقام خلال مارس 2025 مباريات ثمن النهائي من جولتين ذهاب وإياب، وربع النهائي بنظام التجمع في السعودية من 25 أبريل إلى 4 مايو المقبلين.

في حين يخوض شباب الأهلي والشارقة مباريات دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، خلال فبراير 2025، إذ يلتقي شباب الأهلي مع الوحدات الأردني، والشارقة مع الحسين إربد الأردني، وفي حال تأهل شباب الأهلي والشارقة سيخوضان ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، خلال مارس المقبل، وفي حالة الاستمرار في البطولة سيخوضان قبل النهائي خلال أبريل، على أن يقام النهائي يوم 11 مايو المقبل، كما سيخوض نادي أبوظبي لكرة القدم للسيدات مباراته خلال مارس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات من جولة واحدة، فيما يقام قبل النهائي والنهائي من 21 إلى 24 مايو المقبل.

وقبل نهاية العام الجاري ستنطلق النسخة الثانية لموسم 2025 - 2026، من بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، بمباريات الدور التمهيدي الأول يومي 29 و30 يوليو 2025، بمشاركة أندية إماراتية لم يتم تحديدها بعد انتظاراً لنهاية مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجاري 2024 - 2025، بينما ينطلق الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للسيدات 2025 - 2026 بنظام التجمع بين 23 و31 أغسطس المقبل، ويمثلنا فيها بطل دوري كرة القدم للسيدات.

تصفيات المونديال

تعود أيضاً تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بمباريات الجولات الأخيرة، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني الأول ضمن المجموعة الأولى، مع مضيفيه منتخبي إيران وكوريا الشمالية في الجولتين السابعة والثامنة يومي 20 و25 مارس 2025، ويستقبل منتخب أوزبكستان يوم 5 يونيو، ثم يحل ضيفاً على منتخب قيرغيزستان يوم 10 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة.

ويسعى «الأبيض» إلى الفوز في المباريات الأربع، على أمل الحصول على إحدى بطاقتي التأهل المباشر لصاحبي المركزين الأول والثاني عن المجموعة، والتي يحتل منتخبنا مركزها الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن إيران في الصدارة، و3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني، وفي حالة احتلال منتخبنا الوطني لأي من المركزين الثالث والرابع سيخوض المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، التي ستجرى قرعة مبارياتها في 17 يوليو 2025، وتنطلق منافساتها يوم 8 أكتوبر، مع إقامة الجولات الأخرى يومي 11 و14 من الشهر نفسه، ويتأهل منها منتخبان مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني التحدي قبل الأخير يومي 15 و18 نوفمبر، للحصول على نصف بطاقة للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

الكرة الشاطئية

تتجه الأنظار أيضاً إلى منافسات كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند من 20 إلى 30 مارس 2025، بمشاركة 16 منتخباً، من أجل التتويج باللقب، ومن بينها منتخبنا الوطني الأول، والذي أوقعته قرعة البطولة ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إيران، إندونيسيا وأفغانستان، وستكون تلك المشاركة هي التاسعة لمنتخبنا، الذي يسعى إلى تحقيق لقبه القاري الثالث، بعد الفوز بالبطولة مرتين في عامي 2007 و2008، وحل وصيفاً في نسختي 2027 و209، ورابعاً في نسخة 2023، وتأهل من خلالها إلى كأس العالم 8 مرات، والجدير بالذكر أن البطولة الآسيوية تمنح أيضاً 3 بطاقات تأهل إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في سيشل من 1 إلى 11 مايو المقبل.

كأس الناشئين

تستضيف المملكة العربية السعودية كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل 2025، بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على المجد القاري، ومن بينها منتخبنا الوطني، الذي كان قد تأهل للبطولة بعد تصدره لتصفيات المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على لاوس 5 - 2، وماليزيا 2 - 0، ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة في السعودية يوم 23 يناير الجاري.

مونديال الأندية

يشهد شهر يونيو 2025 انطلاق النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقاً، من بينها 4 أندية آسيوية، ويتقدمها فريق العين بطل دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، والذي نال اللقب القاري في 25 مايو 2024، بعد انتظار دام 20 عاماً، إثر فوزه على يوكوهاما مارينوس بنتيجة 6 - 3 في مجموع مباراتين الدور النهائي، ليضمن تأهله إلى كأس العالم للأندية، ولكن العين واجه عدداً من التحديات منذ ذلك الإنجاز البارز، وأبرزها الاستغناء عن المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، بعد وقت قصير من الخسارة 3 - 0 أمام الأهلي المصري في 29 أكتوبر 2024، وبعد إنهائه موسم 2023 - 2024 في المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين، تعثر العين في المراحل الأولى من الدوري المحلي في موسم 2024 - 2025، ويأمل أن يتمكن المدرب الجديد البرتغالي، ليو جارديم، من تحسين الأوضاع، وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

خليجي الأندية

يواصل النصر مشواره في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج العائدة إلى الحياة بعد توقف طويل، ويتصدر «العميد» ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وجمعها من الفوز على ظفار العماني 5 - 2، وعلى أهلي صنعاء اليمني 3 - 1، والتعادل مع دهوك العراقي 2 - 2، ثم الفوز على الفريق نفسه 2 - 1، وتتبقى للنصر في المجموعة مواجهتان أمام مضيفه ظفار، وضيفه أهلي صنعاء يومي 4 و19 فبراير 2025، وفي حالة التأهل إلى نصف النهائي ستنتظر الفريق مباراتان يومي 4 أو 5 و11 أو 12 مارس القادم، على أن يقام الدور النهائي من مباراتين «ذهاب وإياب» يومي 8 و15 أبريل 2025.

كأس العرب

يسدل الستار على مشاركات الكرة الإماراتية، بإمكانية تأهل منتخبنا الوطني الأول للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، على الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم 2022، وذلك بعدما سبق ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قطر حق استضافة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلة في أعوام 2025 و2029 و2033، مع العلم بأن المنتخب الجزائري توج بآخر نسخة، والتي أقيمت في الدوحة عام 2021.

وكان منتخبنا قد شارك في النسخة الأخيرة، وتأهل عن المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب، رفقة المنتخب التونسي، بعدما جمع كل منهما 6 نقاط، وحصل عليها «الأبيض» من الفوز على منتخبي سوريا 2 - 1، وموريتانيا 1 - 0، والخسارة من المنتخب التونسي 0 - 1، وخسر من المنتخب القطري صاحب الأرض بنتيجة 0 - 5، في الدور ربع النهائي.