«باص خليجي 26» يحمل الذكريات من البصرة إلى الكويت

وصلت من مدينة البصرة العراقية إلى الكويت، أقدم حافلة استخدمت في البطولات الخليجية السابقة على مدار ما يقارب 60 عاماً، التي يطلق عليها «باص الخليج»، حيث حطت الرحال في مقر الوفود والبعثات الإعلامية «كراون بلازا».

بدأ «باص الخليج» جولته في مدن وشوارع وملاعب الكويت خلال منافسات خليجي 26، ويعد أقدم حافلة في البطولات الخليجية، من إنتاج عام 1958، مصنوع من الخشب، وتم العمل على إعادة تأهيله، جاءت فكرة «الباص» دعماً لـ «خليجي 26»، كم ضمت الجولة سوق المباركية وملاعب المباريات، وشهدت حفاوة استقبال وتوقفات عديدة، والتقاط الصور التذكارية مع أقدم مركبة تمثل إرث البطولة الخليجية الكبيرة.

يعد «باص الخليج» أيقونة خليجية استخدمت منذ خمسينيات القرن الماضي في المدن، وأسهم النحات أحمد البحراني في تزيينه، كما أهدى كأس الخليج العربي ليتم تثبيته في المقدمة، كما أن المقاعد نُسجت يدوياً على يد فلاحات، وكتب عليها كلمات ترحيب مثل: «خليجنا واحد»، وتم الإعداد لرحلة «باص الخليج» من قبل المخرج السينمائي عصام جعفر، ويقود الباص السائق جاسم الأسمر، وهو ليس السائق فقط، بل هو آخر صُنّاع هذا الباص الخشبي في العراق، مهنة توارثها من والده الذي كان يعمل في صنع الحافلات الخشبية.