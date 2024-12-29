المرشدي: أجواء البطولة تعكس الإخاء والمحبة

أعرب قاسم أحمد المرشدي سفير التواصل الاجتماعي بالإمارات، عن سعادته بالحضور والوجود في «خليجي زين 26»، بطولة الإخاء والمحبة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة القائمين على البطولة، والشعب الكويتي على حسن الضيافة والترحاب منذ لحظة وصوله الكويت، وتسهيل كافة إجراءات الإقامة، وحضور المباريات التي تشهد تنافساً كبيراً بين الأشقاء من دول مجلس التعاون.

وأكد المرشدي أن التنظيم الكويتي تخطى كافة المراحل الاحترافية، وهو ليس بالأمر الغريب على الكويت وكوادرها، المعروف عنها التفاني وبذل كل الجهود في حب البلاد والارتقاء بها، مشيداً بالأجواء التي تشهدها البطولة، والتي تعكس مدى روح التآخي والتآلف بين أبناء دول الخليج، في إطار من المنافسة بروح رياضية كبيرة.

وأشار المرشدي إلى الجهود الكبيرة من اتحاد الكرة الكويتي، للوقوف على كافة متطلبات ضيوف المحفل الخليجي، مشيداً بالجمهور الكويتي، والذي يبقى العلامة الأبرز بالمنافسات، وذلك في ظل الحضور الخيالي والتشجيع الكبير للاعبي المنتخب منذ انطلاقة المنافسات.